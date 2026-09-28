Иван Шишков от Хасково: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство

Регионалният министър заяви, че контролът ще обхване проекти както с държавно, така и с европейско финансиране

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва проверки на обществените поръчки за строителство. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на посещението си в Хасково.

„Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Така че навсякъде, където се дават пари – независимо дали от републикански бюджет, или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля“, заяви Шишков.

Проверки и на строителната документация

В Хасково регионалният министър инспектира напредъка по основния ремонт и консервацията на Градската художествена галерия „Атанас Шаренков“.

Проектът се финансира по Програма „Развитие на регионите“ с 647 781,74 евро безвъзмездна финансова помощ.

По време на посещението Шишков коментира и обществените поръчки в областта.

„За област Хасково е характерно, че има строители с традиция. Но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки“, отбеляза министърът.

Той заяви, че ще поиска и органите на Дирекцията за национален строителен контрол да извършат проверки на документацията, свързана със строителния надзор.

„Аз включително ще поискам и органите на Дирекцията за национален строителен контрол да вземат цялата документация в строителния надзор, да проверят наистина всички протоколи, скрити работи, да видим как се случва реално строителството“, каза Шишков.

При установени нередности ще бъде уведомена прокуратурата

На въпрос какво ще последва при установяване на нарушения министърът заяви, че информацията ще бъде предоставяна и на прокуратурата.

„Нали знаете какво става, където се констатират нередности? Първо вие ще го разберете, а след това, разбира се, ще го разбере и прокуратурата“, посочи той.

Среща с кметове от Хасковска област

В рамките на посещението си Иван Шишков проведе и среща с кметове от региона като част от инициативата на министерството „Регионите говорят“.

По думите му целта е държавата да получава информация непосредствено за проблемите по места и да търси възможности за тяхното разрешаване.

„Ние идваме при хората, не просто при кметовете. Идваме при хората и искаме да разберем проблемите, за да можем и ние, държавата, да помагаме навсякъде. Така че ние няма да щадим по никакъв начин никакви сили“, заяви регионалният министър.

При инспекцията на ремонта на художествената галерия „Атанас Шаренков“ Иван Шишков беше придружаван от народни представители от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ и областния координатор на партията Мартин Деспов.