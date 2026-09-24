Иван Шишков към строителния бизнес: Ще осигурим предвидимост, ясни правила и закони

Регионалният министър посочи като приоритети промени в ЗУТ, дигитализация на строителните процедури и реализация на големи инфраструктурни проекти

„Управлението означава партньорство с бизнеса. Ще осигурим предвидимост, ясни правила и ясни закони.“ С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се обърна към представителите на строителния сектор в България.

Той участва в единадесетата кръгла маса „Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България.

Според Шишков основно условие за развитието на бизнеса е предвидимостта, следвана от ясни правила при обществените поръчки и държавните инвестиции.

„Когато държавата е възложител, трябва да има ясни правила, ясни конкурси, ясни търгове и добри проекти“, заяви министърът.

Промени в Закона за устройство на територията

Сред приоритетните законодателни промени е изменението на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Освен текстовете, свързани с удостоверенията за търпимост, се предвиждат промени за облекчаване на процедурите в пътното строителство, особено когато по време на строителните дейности възникнат непредвидени обстоятелства.

Планира се и промяна в начина на одобрение на документацията, както и дигитализация на процесите по проектиране и архивиране.

По думите на министъра трябва да бъдат попълнени данните за цялата подземна инфраструктура и да се допълни информацията в кадастралните карти.

„Русе – Маказа“, „Черно море“ и тунелът под Петрохан сред големите проекти

Арх. Шишков посочи и големите инфраструктурни обекти, които първи се предвижда да бъдат изграждани на принципа на публично-частното партньорство.

Сред тях са направленията „Русе – Маказа“, автомагистрала „Черно море“ и тунелът под Петрохан.

„Не сме забравили и тунела под Шипка, и магистрала „Рила“, заяви министърът, като уточни, че при тези проекти има натрупани през годините проблеми, които трябва да бъдат решени.

За големите инфраструктурни обекти се предвижда сключването на договори със строителни компании, които да бъдат финансирани през следващите пет години и в рамките на този период проектите да бъдат изпълнени.

След приключването им ще започне работа и по проектите, базирани на публично-частно партньорство.

Шишков: Строителният сектор е основен двигател на икономиката

Регионалният министър подчерта и ролята на общините за създаването на благоприятни условия за работа на бизнеса.

„Строителният бранш е този, който може да развива населените места“, заяви Шишков и го определи като един от основните двигатели на българската икономика.

По отношение на енергийното обновяване на жилищните сгради министърът заяви, че процесът ще продължи и ще се финансира от държавния бюджет, когато има налични средства.

Според него санирането не трябва да се извършва кампанийно, а да се превърне в дългосрочна държавна политика.

„Трябва да има облекчено законодателство и обща работа. Всички сме на една страна, ние сме едно общество и е необходимо да работим всички заедно“, заяви в заключение Иван Шишков.