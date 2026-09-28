Иван Шишков: До година и половина ще сме готови да дадем магистрала Русе – Маказа на концесия

Регионалният министър заяви в Кърджали, че трасето ще бъде проектирано в цялост, а изграждането му е сред основните инфраструктурни приоритети

„Ние не сме природоубийци, но не сме и човекоубийци. За година и половина ще сме готови да дадем магистрала Русе – Маказа на концесия.“ Това заяви в Кърджали министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

По думите му намерението е бъдещата магистрала да бъде проектирана и изградена като цялостно трасе.

„Обещаваха ви обход на Кърджали, а ние ще построим магистралата до Маказа. Ще я проектираме цялата и ще я построим цялата“, подчерта Шишков.

Министърът обясни, че най-вероятно трасето Велико Търново – Маказа ще започне да се изгражда от двете страни, като за друга част от направлението има осигурено европейско финансиране.

Публични изявления на Шишков от последните седмици също потвърждават намерението за цялостно проектиране на направлението Русе – Маказа и търсене на външни инвеститори чрез публично-частно партньорство и концесия.

„Регионите говорят“ стигна до Кърджали

В Кърджали регионалният министър проведе поредната среща от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“ с областния управител Бисер Николов и кметове от региона.

В срещата участваха още министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, народни представители от „Прогресивна България“, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и ръководители на местните структури на АПИ и ВиК.

Шишков посочи, че целта на инициативата е да бъдат чути проблемите на местните власти и хората в различните населени места.

Според него един от основните проблеми пред регионите е липсата на достатъчно инфраструктура. Министърът подчерта необходимостта от предварителни проекти и анализи, преди да се пристъпи към решаването на конкретните проблеми.

Шишков: Ще работим с всички кметове

Регионалният министър заяви, че работата с местната власт няма да зависи от политическата принадлежност на кметовете.

По думите му целта е да бъдат създадени по-добри условия за живот, работа, обслужване и транспортна свързаност в населените места.

Шишков постави като по-широка задача ограничаването на концентрацията на населението в няколко големи града и създаването на условия хората да остават или да се връщат в родните си места.

Ще анализират грешките в кадастралната карта

По време на дискусиите е бил поставен и проблемът с грешки в кадастралната карта, които затрудняват подготовката на проекти и различни инициативи на гражданите.

Министър Шишков съобщи, че ще бъде направен анализ на ситуацията в област Кърджали. При необходимост може да започне и служебно възлагане за поправяне на установени грешки.

Подготвят проекти за основни ремонти на пътища

По отношение на състоянието на републиканската пътна мрежа Шишков съобщи, че редица проекти са във финален етап и най-вероятно през следващата година ще бъдат включени в списъка за основни ремонти.

Той обърна внимание, че проектите за основен ремонт на пътища и сгради трябва да бъдат приведени към съответните нормативни изисквания.

По думите му анализ на АПИ е установил пропуски в заданията, довели до несъответствия при габаритите на някои пътища в областта. Министърът изрази очакване подобни проблеми да не се превръщат в трайна практика.