Иван Пешев: Бюджетът на Министерството на младежта и спорта ще бъде увеличен в рамките на 5-6%

За средствата за олимпийска подготовка – това перо е най-сериозно увеличено в бюджета за 2025 г.

А през 2026 г. се предвижда ново увеличение – с около 5–6%, или между 5 и 10 милиона лева в бюджета на ММС.

В момента работим по нова стратегия за физическо възпитание и физическа активност, тъй като старата изтече преди повече от четири години. Това е и една от причините за липсата на устойчиво развитие през последните години.

Още през март инициирах срещи с Българския футболен съюз и МВР за ускорено приемане на закона срещу спортното хулиганство. Радвам се, че депутатите реагираха бързо и законът вече е приет на първо четене. Надявам се да мине и на второ в най-кратък срок.

Предвиждат се по-тежки наказания – високи глоби, забрана за достъп до спортни събития, а при тежки случаи – и лишаване от свобода. Освен това трябва да има по-строг контрол при влизане на стадионите. Държавата може да подпомогне клубовете чрез системи за лицево разпознаване и индивидуални билети с ред и място.

За спортната инфраструктура – в момента се изграждат 43 обекта по старата инвестиционна програма от 2024 г. и още 32 милиона лева са осигурени за изграждане на нови и реновиране на стари съоръжения.

За нов национален стадион – вече са определени четири възможни терена, на които работна група оценява параметрите. След избора ще търсим механизъм за финансиране – държавен или чрез външен оператор.

За спонсорството в спорта – работим с Министерството на финансите върху механизъм за данъчни облекчения за фирми, които инвестират в спорта.

Що се отнася до Карлос Насар – държавата е осигурила близо половин милион лева за неговата подготовка, но средствата могат да се изплатят едва след подписването на договора му.

Проблемите в БОК са сериозни, но не застрашават участието на българските спортисти в зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026. Държавата е осигурила всички средства. Към момента имаме 18 квоти, надявам се да станат повече.

Призовавам всички спорещи страни да решават конфликтите си вътре във федерациите, а не през съда – това само блокира дейността им.

