Иван Демерджиев обсъди с дипломати от Финландия, Дания и Нидерландия сигурността на ЕС

Защитата на външните граници, критичната инфраструктура, киберпрестъпността и противодействието на нерегламентираното навлизане на дронове бяха сред основните теми на срещата

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведе работна среща с посланика на Финландия Кирсти Похянкука, посланика на Дания Флеминг Стендер и заместник-посланика на Нидерландия Робин Петерс.

По време на разговорите в Министерството на вътрешните работи беше подчертано значението на обмена на информация, опит и добри практики за по-ефективното противодействие на общите предизвикателства пред европейската сигурност.

Сред основните теми бяха защитата на критичната инфраструктура, готовността на обществата за реакция при кризи, повишаването на тяхната устойчивост, борбата с киберпрестъпността, както и европейската политика в областта на миграцията и връщането.

Демерджиев предлага общи стандарти за външните граници на ЕС

Участниците се обединиха около позицията, че силната защита на външните граници е ключова за сигурността на Европейския съюз.

Иван Демерджиев представи предприетите от МВР мерки, които по думите му са довели до значително намаляване на миграционния натиск по българските граници, част от които са и външни граници на ЕС.

Министърът представи и идеята си за въвеждането на минимални общи стандарти за охрана на външните граници на Европейския съюз, които да се прилагат от всички държави членки.

Отделно внимание беше отделено на рисковете, свързани с нерегламентираното навлизане на чужди дронове на територията на държави от ЕС. Обсъдени бяха възможностите за ранно предупреждение и бърза реакция, както и необходимостта от обмен на опит при внедряването на нови технологии за противодействие на подобни заплахи.

Представителите на четирите държави потвърдиха готовността си за по-тясно практическо сътрудничество, включително чрез съвместни обучения и операции и по-добра координация между правоприлагащите структури в Европейския съюз.