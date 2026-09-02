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България

Инвестират 12,8 млн. евро в нисковъглероден индустриален парк край Пловдив

Недялко Тенев

Проектът ще обхване общините Раковски и Марица и предвижда разширяване на съществуващия индустриален парк „Стряма“

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за изпълнението на приоритетния инвестиционен проект „Нисковъглероден индустриален парк“ на стойност 12,8 млн. евро.

Проектът ще бъде реализиран на територията на общините Раковски и Марица в област Пловдив.

Инвестицията предвижда разширяване на съществуващия индустриален парк „Стряма“, изграждане на необходимата вътрешна инфраструктура и въвеждане на модел за устойчиво управление.

Страни по меморандума са правителството и инвеститорите „Бизнес Център 2“ ООД, „Евмолпия Кепитъл“ ООД, „Евмолпия Кепитъл Инвест“ ООД, „ТИЗ Инвест“ АД, „Сиенит Холдинг“ АД и „Индустриална зона Стряма“ ЕООД.

Очаква се развитието на индустриалния парк да създаде условия за привличане на нови инвестиции и разширяване на производствените дейности в района.

Проектът има за цел също да подпомогне създаването на нови работни места и икономическото развитие на местните общности в Раковски и Марица.

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