Инвестициите за развитие на пограничните региони на България със Сърбия и Северна Македония ще достигнат над 125 млн. eвро

С театрален фестивал трите държави отбелязват заедно в Кюстендил

Деня на Интеррег и 35-годишнината от създаването на трансграничните програми



С международен театрален фестивал – „Acting Europe – Театър без граници“ – България, Сърбия и Северна Македония отбелязват в Кюстендил Деня на Интеррег и 35-годишнината от създаването на европейската програма, която развива граничните населени места. От старта си през 1990 г. Интеррег има за цел да изгражда мостове между региони, институции и хора. За 35 години в политиката за сближаване са инвестирани над 40 милиарда евро и са изпълнени над 30 000 проекта с участието на 135 000 партньори в цяла Европа.

България, Северна Македония и Сърбия работят вече 25 години по съвместни проекти за свързаност, икономика, туризъм, култура, образование, опазване на околната среда и др. През изминалия програмен период по програмите за сътрудничество в пограничните региони на трите страни са инвестирани 54 млн. евро, а през настоящия ще бъдат вложени още 70 млн. евро. Програмите носят реални резултати като по-добра свързаност, икономически растеж, нови партньорства и приятелства.

„Театърът е мястото, където всички можем да бъдем заедно – без бариери и предразсъдъци . Това прави и Интеррег вече 35 години. Благодарение на програмите за сътрудничество нашите региони реализираха проекти, които променят живота на хората – от инфраструктура и икономика до култура и образование“, подчерта в словото си при официалното откриване на тържествата в сградата на Драматичния театър заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова. Тя допълни, че всички можем да постигаме много повече, когато сме заедно – както за страните си, така и за развитието на Европа.

Заместник-министър Витанова благодари на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, всички партньори по програмите за трансгранично сътрудничество, Съюза на артистите в България и домакина – Община Кюстендил – за реализацията на инициативата, която се провежда толкова мащабно за първи път. Тя подчерта, че Международният театрален фестивал трябва да стане ежегодна традиция.

Сред официалните гости на фестивала бяха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, посланикът на България в Република Северна Македония (РСМ) Желязко Радуков, посланиците на РСМ в България Агнеза Руси Поповска и на Сърбия – Милан Равич и др. Специално приветствие чрез видеобръщение отправи и европейският комисар за справедливост между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф.

В Кюстендил зам.-министър Витанова, заедно с Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, проведоха среща с кмета на общината, инж. Огнян Атанасов. Те обсъдиха изпълнението на европейските проекти на общината и бъдещите планове за развитие на населените места.

Инициативите ще продължат до 21 септември. В залите на Драматичния театър в Кюстендил жителите и гостите на града могат да гледат шест театрални постановки на водещи театри от България, Република Северна Македония и Сърбия – Народният театър „Иван Вазов“ – София, Македонският народен театър – Скопие, Народният театър – Ниш, Драматичният театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции.

Целта на фестивала „Acting Europe – Театър без граници“ е да покаже, че театърът е универсален език, който няма граници – както и партньорството, а изкуството е най-силният мост между хората. Фестивалът ще бъде съпътстван от други събития като дрон шоу, лазерен спектакъл, пиротехническо шоу, творчески ателиета за деца, кулинарни демонстрации и занаятчийско изложение.

