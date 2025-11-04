Интервенцията, свързана с устойчивото управление на почвите ще бъде приложена за първи път в рамките на Кампания 2026

Интервенцията „Насърчаване на практики за консервационни обработки за устойчиво управление на почвите“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., ще бъде приложена за първи път в рамките на Кампания 2026.

Това става възможно с публикуването на Наредба № 4 за прилагането й в „Държавен вестник“, бр. 92 от 2025 г. Определеният бюджет е с общ размер 65 млн. евро. Предвидена е възможност за прилагане на критерии за оценка и подбор на заявления за подпомагане, ако подадените заявления надвишават бюджета на интервенцията.

Интервенцията има за цел да насърчи земеделските стопани да прилагат устойчиви методи на почвообработка, които намаляват ерозията, повишават плодородието и подпомагат опазването на почвените ресурси. Заявленията за подпомагане по нея аналогично на другите агроекологични интервенции ще се подават в Държавен фонд „Земеделие“, въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните, като част от единното заявление.

Наредбата урежда редът и начинът на представяне на финансовата помощ, както и условията и изискванията към кандидатите и площите при спазване на доброволните многогодишни ангажименти.

Интервенцията дава възможност за насърчаване на дейности, които имат потенциал да постигнат баланс при употреба на азотосъдържащи торове при осъществяването на селскостопанска дейност. Например спазване на общи и специфични правила при ротация на културите в стопанството и на площите на земеделските парцели, както и прилагане на балансирано торене, въз основа на почвени проби и анализ на почвата. Пробовземането за всеки земеделски парцел и анализът на почвата следва да включва най-малко информация за киселинност (рН), азот (mg/kg), фосфор и калий, и да бъде извършен от лаборатории, вписани в публичния регистър на акредитираните ООС на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Почвените проби трябва да бъдат взети преди засяване на едногодишната земеделска култура, но не по-рано от 1 август на текущата година и не по-късно от 15 май на годината на подаване на заявление за подпомагане. Почвените проби за земеделски парцели, на които сеитбата на есенни едногодишни култури е извършена преди влизане в сила на наредбата, могат да бъдат взети до 30.11.2025 г. Предвидени са възможности за намалени почвени обработки и осигуряване на покривка през цялата година, както и намалена употреба на минерални торове (редуциране с 20 % на употребеното количество минерален азот). В периода на изпълнение на ангажимента земеделският стопанин ежегодно осигурява на всеки парцел не по-малко от три внасяния на следните категории продукти: оборски тор; и/или органични почвени подобрители; и/или; микробиални торове; и/или биологично активни вещества. Продуктите трябва да са вписани към началото на стопанската година в информационната база данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), достъпна на следния интернет адрес.

С пълния текст на наредбата може да се запознаете тук.

