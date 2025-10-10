Институциите по управлението на химикалите в България проведоха среща с изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали

МОСВ беше домакин на посещението на д-р Шарън МакГинес в София

В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се проведе среща на високо ниво между д-р Шарън МакГинес – изпълнителен директор на Европейската агенция по химикали (ЕСНА), Ренета Колева – заместник-министър на околната среда и водите, и доц. д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор на Република България.

Срещата събра представители на националните институции с ключова роля в управлението на химикалите:

Министерство на околната среда и водите, компетентен орган по прилагането на Регламенти REACH и CLP за управление на индустриалните химикали;

Министерство на здравеопазването, компетентен по прилагане на биоцидното законодателство и Националния център по обществено здраве и анализи;

Министерство на икономиката и индустрията, ангажирано със създаване на условия за икономически растеж, устойчиво производство и конкурентоспособност.

Участваха и представители на научната общност – Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински Университет – София и Университета за национално и световно стопанство, част от които са номинирани в научните комитети на ЕСНА: Комитет за оценка на риска – RAC, и Комитет за социално-икономически анализ – SEAC.

Срещата се проведе с цел да се обсъдят актуални въпроси и да се очертаят перспективите в областта на управлението на химикалите, сътрудничеството между националните институции и ECHA като ключов партньор при прилагането на европейското законодателство.

Д-р Шарън МакГинес представи стратегията, приоритетите и визията на агенцията, чиято роля е да подкрепя прилагането на европейските мерки и да подпомага разработването на политики, свързани с биоцидите и другите опасни вещества. „Нашата роля е да работим директно с индустрията, като им помагаме да изпълняват законодателните изисквания“, обясни тя и посочи, че ECHA действа и като научен и технически орган, който подпомага Европейската комисия и държавите членки при прилагането на законодателството за химикалите и осигурява експертна основа за вземането на информирани решения в областта на опазването на човешкото здраве и околната среда.

„Казвам това, за да подчертая, че ние всъщност не разработваме политики, а въвеждаме политиките, които вече са приети на ниво Европейски съюз. Нашата основна работа е свързана с научната част, която стои в основата на изготвянето на политиките. Ние прилагаме мерките и осигуряваме тяхното изпълнение на практика“, подчерта д-р Шарън МакГинес.

Ключов въпрос в дискусията беше предложението на Европейската комисия за нов регламент за ECHA – важна стъпка към по-ясна и устойчива правна рамка за агенцията, която разширява мандата ѝ и поставя по-високи очаквания и към EСНА, и към националните компетентни органи.

„Особено важно за нас е да разберем как новата рамка ще гарантира активното участие на държавите членки, как ще бъде осигурен необходимият ресурс и как ще се укрепи сътрудничеството между агенцията и националната администрация“, каза заместник-министър Ренета Колева, която представи националната правна рамка и институционалната рамка за управление на индустриални химикали. „Ролята на агенцията като ключов партньор при прилагане на европейското законодателство е от изключително значение, особено в контекста на стремежа ни към безопасна, устойчива и иновативна химична индустрия“, подчерта тя.

Доц. д-р Ангел Кунчев акцентира върху биоцидното законодателство и режима, прилаган от България през преходния период. „За нас е изключително важно да имаме възможност за пряк контакт и обсъждане на отворените въпроси“, посочи той.

Дискутирани бяха теми като необходимия научен и експертен капацитет за участие в органите на ECHA, националната политика за малките и средните предприятия, състоянието и развитието на химическата промишленост, правоприлагането в областта на околната среда и в частност на индустриалните химикали и биоциди.

Представителите на научната общност запознаха гостите с последните постижения на страната в областта на оценката на химикалите – уеб-базирана платформа за in silico оценка на токсични ефекти от химикалите, разработка на Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН, както и новите методологии в токсикологията за заместване на тестовете върху животни, представени от Националния център по обществено здраве и анализи.

Европейската агенция по химикалите (ECHA) е независима организация в рамките на Европейския съюз. Европейското институционално семейство включва не само Европейската комисия, но и други органи и децентрализирани структури. Общо съществуват 51 независими агенции, като ECHA е една от тях. Агенцията започва своята работа през 2007 г. и представлява част от мрежата на институциите на Европейския съюз. В нея работят около 600 служители – регионални експерти, експерти за дейности, свързани с биоциди и с въпроси на околната среда. Основен партньор на агенцията е Генерална дирекция „Растеж“ на ЕК, но ECHA работи в тясно сътрудничество и с други генерални дирекции – „Околна среда“, „Здраве и безопасност на храните“ (SANTE) и „Заетост“. ECHA си сътрудничи и с други европейски агенции като Европейската агенция по лекарствата (EMA), Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) и Европейската агенция по околна среда (EEA). Освен това агенцията поддържа контакти с организации и институции от трети държави като Съединените щати, Канада, Япония и Австралия.

Facebook

Twitter



Shares