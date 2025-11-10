понеделник, ноември 10, 2025
България

INSAIT и Сметната палата представиха платформа за одит на обществени поръчки с изкуствен интелект

Технологията има потенциала да намали времето за одит на обществена поръчка 4 пъти 

Днес в София бе представен пилотният проект Одис – интелигентен AI асистент, създаден от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в помощ на одиторите от Сметната палата. Технологията беше презентирана по време на конференцията „Изкуственият интелект и ИТ – одитът в защита на публичните ресурси“, организирана от Сметната палата. На събитието присъстваха министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на електронното управление Валентин Мундров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров.

Платформата ще подпомага одиторите при проверка на законосъобразността и прозрачността на процедурите по обществени поръчки, като използва публично достъпни данни от Електронната платформа за обществени поръчки (ЕОП). Асистентът  използва изкуствения интелект разработен от INSAIT – BgGPT, за автоматизирано извличане, структуриране и обобщаване на информация. По този начин процесът на одит става по-ефикасен, точен и прозрачен, като се намалява административната тежест и се засилва фокусът върху аналитичната и експертната работа на одиторите. Одис има потенциала да намали времето за одит на една обществена поръчка от 4 дни до 1 ден, увеличавайки значително капацитета на одиторите. Платформата разполага с удобен интерфейс, който позволява на одиторите да получават отговори на предварително дефинирани контролни шаблони, да задават въпроси по съдържанието на приложената документация, да преглеждат договори за несъответствие, както и да проверяват източниците на генерираната информация. 

Одис работи върху графичните процесори в София Тех Парк и българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, съвместен проект между INSAIT и София Тех Парк, който привлече 90 милиона евро инвестиция в България тази година. Това осигурява всички данни да 

остават на територията на България.

„Сметната палата винаги е сред водещите институции, когато става въпрос за въвеждане на иновации в публичния сектор. С Одис правим решителна крачка към модерния, дигитален одит, който съчетава човешката експертиза и силата на изкуствения интелект в защита на обществения интерес,“ каза Димитър Главчев, председател на Сметната палата на Република България.

„Одис показва как изкуственият интелект може да се превърне в реален инструмент за повишаване на прозрачността и отчетността в държавното управление. Тази технология не замества експерта, а му дава възможността да увеличи своята производителност.“, обясни инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT.

INSAIT активно си сътрудничи и с други държавни институции в България за внедряване на решения с изкуствен интелект, насочени към подобряване на административните процеси, повишаване на ефективността и предоставяне на по-качествени услуги в полза на гражданите. Инициативата на INSAIT е важна стъпка към гарантиране на национален суверенитет в областта на изкуствения интелект.

