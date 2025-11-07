Инж. Таня Михайлова: Дуалното обучение е гаранция за реализация и самостоятелност на младите

Професионалното образование и дуалната форма на обучение са гаранция за бърза реализация и възможност за самостоятелност при младите.

Това каза началникът на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова по време на форума „Професионално и дуално: ОБРАЗОВАНИЕ +“. По думите й завършилите професионално образование имат изключително стабилна заетост, затова образователните институции заедно с бизнеса трябва да покажат силните му страни и възможностите за пълноценно реализиране.

„Дуалното обучение помага, защото, докато учиш си в реална работна среда, и имаш възможност да продължиш в нея“, добави тя. Според нея професионалните училища имат още едно голямо преимущество – учат младите как да бъдат самостоятелни, да вземат решения, и най-важното – да разчитат на себе си.

„Искаме професионалното образование да е първи избор за повече ученици, при това с високи образователни резултати“, отбеляза тя и добави, че в момента това е приоритет и на ниво ЕС, защото навсякъде в технологичните професии липсва работна ръка и се разчита изключително много на дуалното обучение. Точно затова според нея бизнесът трябва да влезе и във висшите училища, където да се надграждат квалификациите.

Към момента министерството прави мащабна реформа в професионалното образование – има нов Списък на професиите – широкопрофилни, нова структура на държавните образователни стандарти, преструктурира се приема. Всички нови нормативни актове се съгласуват с работодателите и ресорните министерства. Таня Михайлова отбеляза приноса на Секторните съвети за уменията към МОН за изготвянето на новия списък с професии.

Началникът на кабинета на министъра акцентира и върху системния проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ на МОН, чрез който учениците имат допълнителни практики в работна среда, а учителите имат възможност за обучения, в това число за развиване на дигитални и зелени умения.

В рамките на форума главният експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН и ръководител на новата програма „Домино 2“ Полина Златарска представи наскоро стартиралата програма, чиято цел е да мотивира повече образователни институции, работодатели и ученици да се включат в дуалната система на обучение.

Основен фокус в нея се поставя върху активното участие на бизнеса. В една от дейностите е предвидено да се работи за по-тясна връзка между образованието и работодателите на регионално ниво. Предвижда се създаване на клъстери и информационни фокус точки в областните градове, които да спомагат за координацията между работодателите, училищата и учениците.

Планирано е програмата да подкрепи дуалната система с академични изследвания и анализи от изследователски организации в България и Швейцария. Заложени са и дейности за кариерно ориентиране и популяризиране на професионалното образование и обучение сред младите. Ще бъдат разработени и инструменти за качество, които образователните институции и работодателите да използват за подобряване на дуалното си обучение.

Във форума, организиран от медиите BGlobal и Mediapool, се включиха началниците на регионалните управления на образованието в София-град и София-област Елеонора Лилова и Росица Иванова, директори на гимназии, които имат добър опит в дуалното обучение, бивши възпитаници, реализирали се успешно след дуално обучение, както и представители на бизнеса, който инвестира в обучение на ученици.

