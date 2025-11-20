Инж. Георги Георгиев: Новата информационна система на кадастъра направи услугите ни със 70% по-бързи, по-качествени и сигурни

Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе отличена за новата КАИС от Световния ГИС ден

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) бе отличена с награда за внедряването на новата Кадастрално-административна информационна система (КАИС). Отличието бе връчено на изпълнителния директор на агенцията – инж. Георги Георгиев, за постигнати високи резултати в Географските информационни системи (ГИС) в категория „Държавни администрации“. Церемонията се състоя в рамките на конференцията по случай Световния ГИС ден в България.

„Дълго ще помня моментите, в които обявявахме „извънредно положение“ в сградата на АГКК, когато почти нощувахме на работните си места, но в крайна сметка всичко си заслужаваше усилията. Огромна заслуга имат всички експерти, работещи в централната администрация и областните ѝ структури, разработчиците, професионалните организации, университетите и много други специалисти, без чийто професионализъм и отдаденост нямаше да отчетем тези прекрасни резултати. Наградата е огромно признание за всички, които участваха в реализацията на този национално значим проект“, подчерта инж. Георгиев.

Директорът на АГКК посочи, че дигиталната трансформация на системите е най-важният приоритет, по който работи Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Внедряването на новата информационна система е допринесло за 70% по-бърза обработка на услугите и по-кратко време за актуализация на кадастралната карта. Освен това е увеличена сигурността чрез внедряване на двуфакторна автентификация и разширени механизми за следене на действията. Подобрена е и комуникацията между институциите чрез директни връзки към кадастралните данни. Оптимизираният уеб портал вече обработва огромно количество заявки месечно и поддържа увеличено натоварване без забавяне.

„Пълната автоматизация на голяма част от услугите на АГКК позволява да се изпълняват автономно, без намеса на човешки фактор. Така постигнахме по-кратки срокове за услуги, от 7 на 2-3 дни“, посочи още инж. Георгиев. По думите му се е повишила и точността и актуалността на данните, което води до намаляване на грешките в кадастралните документи. „Вече работим все по-прозрачно – всяка промяна се проследява, записва и може да бъде проверена. Отворените кадастрални данни, които предоставихме публично чрез новия портал, стават масивна основа за по-доброто планиране на инфраструктурни проекти, устройство на територията и различни геопространсвени анализи. Така даваме по-добра база за инвестиции в недвижими имоти, строителство и благоустройство“, каза още той.

Чрез обновяването на системите на АГКК значително се е подобрила и достъпността до услугите на кадастъра, които могат да се ползват дори от мобилни устройства или чрез интеграция с други електронни услуги.

„Ще продължим да работим със същия заряд, със същия професионализъм и увереност, защото нашата основна мисия е да бъдем в полза на обществото“, каза още изпълнителният директор на АГКК.

