четвъртък, ноември 20, 2025
Последни:
България

Инж. Георги Георгиев: Новата информационна система на кадастъра направи услугите ни със 70% по-бързи, по-качествени и сигурни

Редактор

Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе отличена за новата КАИС от Световния ГИС ден

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) бе отличена с награда за внедряването на новата Кадастрално-административна информационна система (КАИС). Отличието бе връчено на изпълнителния директор на агенцията – инж. Георги Георгиев, за постигнати високи резултати в Географските информационни системи (ГИС) в категория „Държавни администрации“. Церемонията се състоя в рамките на конференцията по случай Световния ГИС ден в България.

„Дълго ще помня моментите, в които обявявахме „извънредно положение“ в сградата на АГКК, когато почти нощувахме на работните си места, но в крайна сметка всичко си заслужаваше усилията. Огромна заслуга имат всички експерти, работещи в централната администрация и областните ѝ структури, разработчиците, професионалните организации, университетите и много други специалисти, без чийто професионализъм и отдаденост нямаше да отчетем тези прекрасни резултати. Наградата е огромно признание за всички, които участваха в реализацията на този национално значим проект“, подчерта инж. Георгиев.

Директорът на АГКК посочи, че дигиталната трансформация на системите е най-важният приоритет, по който работи Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Внедряването на новата информационна система е допринесло за 70% по-бърза обработка на услугите и по-кратко време за актуализация на кадастралната карта. Освен това е увеличена сигурността чрез внедряване на двуфакторна автентификация и разширени механизми за следене на действията. Подобрена е и комуникацията между институциите чрез директни връзки към кадастралните данни. Оптимизираният уеб портал вече обработва огромно количество заявки месечно и поддържа увеличено натоварване без забавяне.

„Пълната автоматизация на голяма част от услугите на АГКК позволява да се изпълняват автономно, без намеса на човешки фактор. Така постигнахме по-кратки срокове за услуги, от 7 на 2-3 дни“, посочи още инж. Георгиев. По думите му се е повишила и точността и актуалността на данните, което води до намаляване на грешките в кадастралните документи. „Вече работим все по-прозрачно – всяка промяна се проследява, записва и може да бъде проверена. Отворените кадастрални данни, които предоставихме публично чрез новия портал, стават масивна основа за по-доброто планиране на инфраструктурни проекти, устройство на територията и различни геопространсвени анализи. Така даваме по-добра база за инвестиции в недвижими имоти, строителство и благоустройство“, каза още той.

Чрез обновяването на системите на АГКК значително се е подобрила и достъпността до услугите на кадастъра, които могат да се ползват дори от мобилни устройства или чрез интеграция с други електронни услуги.

„Ще продължим да работим със същия заряд, със същия професионализъм и увереност, защото нашата основна мисия е да бъдем в полза на обществото“, каза още изпълнителният директор на АГКК.

Интересно от мрежата

Вижте още

Министър Пешев пожела успех на българските джудисти преди Европейското първенство до 23 години

Редактор

МС одобри позиция и даде съгласие България да участва по дело С-458/25 пред Съда на ЕС

Редактор

Предизвикателствата на технологичното развитие и нашият православен отговор към тях – доклад на Българския патриарх Даниил пред Втората международна конференция в Солун

Редактор

Pin It on Pinterest