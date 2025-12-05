Инициатива на МТСП за по-голяма сигурност на информацията беше отличена от ИПА като добра практика

Усилията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) да повиши в максимална степен сигурността на информацията, с която се работи във ведомството и голяма част от която касае най-уязвимите хора в обществото, бяха отличени в конкурса за добри практики на Института за публична администрация.

Разработената от екипа на МТСП интегрирана система за анализ и управление на риска за информационна сигурност е сред трите най-добри институционални решения в категорията „Технологични решения и административно обслужване“.

С въвеждането на новата система се облекчава значително дейността на администрацията, като се намалява времето за обработка на информация с над 70%. Това означава по-малко време за административни дейности и повече време за хората, на които помагаме.

Новият модел на оценка на риска, който системата осигурява, дава по-голяма сигурност, защото той вече не се оценява ръчно и относително субективно, а е базиран на фактически данни и обективни показатели.

„Искам да поздравя специално екипа на Министерството, разработил интегрираната система. Без техния професионализъм днес със сигурност нямаше да сме тук. Новата система означава и по-голяма сигурност за самите хора, за които работим. Говорим за най-уязвимите в обществото и един теч на чувствителната информация за тях, може да съсипе хиляди съдби“, отбеляза главният секретар на МТСП Димитър Търпов, който прие отличието заедно с екипа.

