Информационна среща в Благоевград: България е готова за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в информационна среща с представители на местната власт, бизнеса и гражданското общество, посветена на предстоящото въвеждане на еврото в България.

Събитието е част от националната информационна кампания, насочена към разясняване на ключовите аспекти и ползи от присъединяването на страната ни към еврозоната.

„На 1 януари 2026 г. България ще стане 21-вият член на еврозоната – важна стъпка, която бележи исторически момент за страната ни и я позиционира в сърцето на Европейския съюз“, заяви министър Георгиев.

В изказването си той подчерта, че членството в еврозоната е резултат от последователни усилия на редица правителства, институции, граждани и бизнес. То е гаранция за икономическа стабилност, доверие и устойчив растеж, както и символ на дълбоката ангажираност на България с европейската интеграция.

„Членството в еврозоната не е само икономически акт – това е стратегически избор, който укрепва нашата западна идентичност и дава на България по-силна роля в процеса на вземане на решения в ЕС“, допълни министърът.

Министър Георгиев подчерта, че въвеждането на еврото ще донесе редица преки ползи за гражданите и бизнеса:

Премахване на разходите за превалутиране и валутния риск;

Създаване на условия за по-ниски лихви и по-лесен достъп до кредити;

Повишаване на доверието в икономическата среда и привличане на повече инвестиции;

Засилване на търговията и износа към други страни от еврозоната;

Повишаване на кредитния и инвестиционен рейтинг на България;

Подобряване на конкурентоспособността и бизнес средата;

По-голяма защита на потребителите и покупателната способност.

„Нашата отговорност е да направим този преход прозрачен, плавен и удобен за всеки. Вярвам, че с усилията на всички – институции, бизнес и граждани – ще успеем да извлечем максимални ползи от членството в еврозоната“, заяви министър Георгиев в заключение и се ангажира Министерството на външните работи да продължи да работи активно за информираността на българските граждани у нас и в чужбина по темата за приемането на еврото.

От 1 януари 2026 г. Министерството на външните работи ще работи изцяло с новата валута, спазвайки съответните европейски и национални регулации. Всички ключови информационни системи във ведомството вече са напълно адаптирани за работа с евро. Сред тях са Националната визова информационна система, системите за електронни услуги и тези на сектор „Заверки и легализации“, които вече оперират с двуизмерно отчитане – в евро и лева.

