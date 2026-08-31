Илияна Йотова: Здравето на децата трябва да бъде национална кауза

Президентът откри изложбата „Всеки нов живот заслужава шанс“, посветена на 50 години от създаването на Клиниката по неонатология в „Майчин дом“

Политиката за децата и тяхното здраве не трябва да се превръща в жертва на политическа конюнктура и противопоставяне. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на фотографската изложба „Всеки нов живот заслужава шанс“, посветена на 50-ата годишнина от създаването на Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“.

„Това е наша национална кауза и е неприятно, когато гледам противопоставянето около изграждането на детска болница – сякаш повече говорим, отколкото правим“, посочи държавният глава.

Изложбата, която се провежда под патронажа на президента, представя историите на 25 деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана неонатологична грижа през първите дни от живота си.

„Да се посветиш на най-малките трябва да го носиш в душата“

В приветствието си Илияна Йотова изрази признателност към лекарите и медицинските специалисти в „Майчин дом“, които ежедневно се борят за живота и здравето на новородените и споделят тревогите и надеждите на техните семейства.

„Да дадеш шанс за живот е не само име на изложба, а кредо и мисия, защото в професията на лекарите нищо не става по задължение. Да се посветиш на най-малките и да бъдеш лекар не е по силите на всеки. Трябва да го имаш в душата си, да имаш голямо сърце“, заяви президентът.

По думите ѝ фотографиите в изложбата показват както несигурността, през която са преминали семействата, така и „голямата победа на живота“.

Йотова подчерта, че модерната медицинска техника е изключително важна, но истинската ѝ сила се проявява чрез професионализма и отдадеността на медицинските екипи.

„Вие променяте съдби. Дълбок поклон“, обърна се тя към медиците и им пожела най-голямата награда – здравия плач на бебетата и признателността на техните родители.

Йотова засегна и темата за Националната детска болница

В изказването си президентът постави акцент и върху необходимостта от последователна държавна политика за детското здравеопазване. Според нея обществото трябва да постави по-силен фокус върху нуждите на най-малките и най-уязвими пациенти.

Йотова открои и значението на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, чрез която повече от две десетилетия се подпомагат лечението на деца и осигуряването на медицинска апаратура.

Президентът призова темата за детското здраве и изграждането на Националната детска болница да бъде разглеждана като национална кауза, а не като поле за политическо противопоставяне.