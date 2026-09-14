Илияна Йотова в Силистра: Нека градът бъде една от европейските столици, които мнозина искат да посетят

Президентът беше гост на празника на Силистра, отбелязван на Кръстовден, и призова за единство, съпричастност и общи усилия за развитието на града

Президентът Илияна Йотова поздрави жителите и гостите на Силистра по повод празника на града, който традиционно се отбелязва на 14 септември – Кръстовден.

В приветствието си държавният глава изрази надежда Силистра да продължи да се развива като модерен европейски град, който привлича посетители със своето историческо наследство и съвременен облик.

„Нека Силистра да расте така, че утре да бъде една от европейските столици, в която мнозина ще искат да дойдат, да видят величието на историята ни, да видят съвремието“, заяви Йотова.

Президентът определи Силистра като „перлата на Дунавския бряг“ и подчерта, че развитието на града и общината е обща задача на местната и държавната власт.

Йотова припомни значението на Крайовската спогодба

В словото си президентът обърна специално внимание на историческото значение на Силистра и връзката на града с Крайовската спогодба, с която Южна Добруджа е върната на България.

По думите ѝ това е „голям акт на големи държавници“, благодарение на който днес поколения българи могат заедно да изграждат бъдещето на града.

Йотова открои архитектурата, парковете и най-вече хората като истинското богатство на Силистра. Тя пожела на общината пълни детски градини и училища и повече млади семейства, които да свързват бъдещето си с града.

„Нека да бъдем единни, да си подаваме ръце всеки път, когато някой от нас има нужда. Какъвто и изкуствен интелект да се развива, най-важното е човешката съпричастност и обич“, обърна се президентът към жителите на Силистра.

Преди участието си в празничните събития Илияна Йотова проведе среща с кмета Александър Сабанов, председателя на Общинския съвет Димитър Трендафилов и областния управител Николай Неделчев.