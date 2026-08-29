Илияна Йотова: В корените на миналото намираме силата да посрещаме бъдещето

Президентът откри XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“ и призова българите да пазят фолклора, традициите и единството си

„Заедно сме различни хора от цялата страна, заедно от корените към бъдещето – това е най-ценното на събора „Богородична стъпка“.“ С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към участниците и гостите при откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“ в едноименната местност край Старозагорски бани.

Тази година съборът е посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Събитието, което през годините е давало сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна, се провежда под патронажа на държавния глава.

„Във фолклора ни е цяла България“

В приветствието си Йотова подчерта значението на българските традиции и народното творчество за съхраняването на националната идентичност.

По думите ѝ в песните и фолклора предците ни са събрали историята и мъдростта на миналото, от които обществото има нужда и днес.

„Във фолклора ни е цяла България, цялата богата палитра от светове на човешката душа“, заяви президентът. Тя посочи, че българският фолклор и характерните неравноделни ритми на народната музика предизвикват интерес и далеч извън пределите на страната.

Йотова определи „Богородична стъпка“ като празник с особена символика, свързана и с намиращия се наблизо природен феномен, дал името на събора.

Йотова призова за единство

Президентът отправи и послание за единство, като заяви, че силата на българите е основата, върху която може да бъде изградено по-добро бъдеще.

„Тази сила ни дава възможност да строим Родината, да има просперитет, децата ни да имат бъдеще тук и да бъдат достойни българи“, посочи тя.

Йотова призова да бъде съхранена енергията, която по думите ѝ е запазила българския народ през вековете.

„Да бъдем българи с изправени гърбове пред всички трудности, защото сме заедно и така можем да преодолеем всичко“, каза още държавният глава.

Признание към пазителите на читалищното дело

Илияна Йотова поздрави музикалните и танцовите състави, участващи в тазгодишното издание на „Богородична стъпка“.

Тя изрази признателност към хората, които продължават да поддържат българското читалищно дело и фолклорните традиции, и подчерта необходимостта те да бъдат предавани на следващите поколения.

Специално внимание президентът отдели и на 130-ата годишнина от началото на организираното тракийско движение в България.

По думите ѝ неговата история е летопис както на горест и страдание, така и на човешка гордост, любов към родината, български дух и вяра.

Среща със Старозагорския митрополит Киприан

Председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов благодари на президента за последователната подкрепа към тракийската кауза и съхраняването на паметта за съдбата на тракийските българи.

По-късно през деня Илияна Йотова посети Старозагорската света митрополия, където се срещна със Старозагорския митрополит Киприан.