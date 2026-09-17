Илияна Йотова: Тревожно е, че губим лекторатите по български език във водещи университети

Президентът коментира ролята на България в европейската свързаност, бъдещето на ЕС и необходимостта от защита на българския език и културна идентичност

Президентът Илияна Йотова заяви, че е обезпокоена от намаляването на лекторатите по български език във водещи европейски и световни университети. В интервю за предаването „Лице в лице“ тя свърза темата със защитата на българската азбука, история и културна идентичност.

Йотова посочи, че в някои университети лекторати по български език се заменят с програми по македонски език и култура. Тя припомни и започнатата от нея през 2022 г. инициатива за Международен форум за кирилицата, чиято цел според президентската институция е да подчертава българския принос към развитието и разпространението на кирилицата.

В интервюто държавният глава коментира и европейски теми. Според Йотова предстоящата регионална среща на върха за свързаност и вниманието към т.нар. „Среден коридор“ показват нарастващото значение на България за транспортната и икономическата свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия.

Президентът засегна и идеите за развитие на европейската архитектура за сигурност, като постави въпроси за начина на управление, финансирането и участието на отделните държави в евентуални нови формати. Тя определи стратегическата автономия на ЕС като важна тема, но подчерта необходимостта от яснота за институционалната рамка.

Йотова коментира и бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2028–2034 г. Ден по-рано при срещата ѝ с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола президентът също е поставила въпроса за новия модел за разпределение на европейските средства и опасенията за отражението му върху по-слабо развитите държави членки.

По време на интервюто президентът се спря и на случая с Ива Михайлова. При посещението си в Страсбург на 16 септември Йотова е поставила въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Президентската институция потвърждава срещата и обсъждането на случая.