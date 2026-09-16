Илияна Йотова ще удостои посланика на Кипър с орден „Мадарски конник“

Хараламбос Кафкаридис ще получи държавното отличие за заслугите си за укрепването и развитието на отношенията между България и Кипър

Държавният глава Илияна Йотова ще удостои посланика на Република Кипър в България Хараламбос Кафкаридис с орден „Мадарски конник“ първа степен.

Церемонията ще се състои на 17 септември от 14:00 часа в Гербовата зала на президентската институция.

Високото държавно отличие се връчва на дипломата за особено големите му заслуги за укрепването и развитието на двустранните отношения между България и Кипър.

Орден „Мадарски конник“ се присъжда на чужди граждани и дипломати с особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България.