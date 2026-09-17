Илияна Йотова посети българския православен храм в Ешо край Страсбург

Президентът подкрепи идеята мощите на св. София, св. Вяра, св. Надежда и св. Любов да бъдат донесени в София за празника на столицата догодина

Президентът Илияна Йотова посети храма на българската църковна община „Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт“ в Ешо, в района на Страсбург. Тя беше посрещната от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, отец Георги и кмета на Ешо Ив Сюблон. Йотова е президент на България от 23 януари 2026 г.

По време на посещението държавният глава се поклони пред съхраняваните в местната римокатолическа църква мощи на св. София, св. Вяра, св. Надежда и св. Любов. Според предоставената информация реликвите са дарени през 777 г. от римския папа на епископа на Страсбург.

Идея светите мощи да посетят София

Илияна Йотова подкрепи идеята на митрополит Антоний мощите да бъдат донесени в София за празника на града през следващата година. Предстои въпросът да бъде обсъден и на среща между митрополит Антоний и архиепископа на Страсбург.

По думите на президента реликвите имат особено символично значение за България заради връзката със столицата София.

Кметът на Ешо Ив Сюблон определи президентската визита като знак за мир, приятелство между френския и българския народ и европейско единство. Йотова от своя страна благодари за грижата за българския православен храм, който се е превърнал в духовно средище за сънародниците ни в района.

Посещението завърши и с лична изненада за президента – среща с нейната учителка по френски Жозет Мюзар от Френската гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. Публичните биографични данни потвърждават, че Йотова е възпитаник на гимназията и по-късно специализира в Страсбург.