Илияна Йотова открива изложбата „Всеки нов живот заслужава шанс“ в София

Фотографската експозиция пред Народния театър отбелязва 50 години от създаването на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ и разказва 25 истории на деца и техните семейства

Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на фотографската изложба „Всеки нов живот заслужава шанс“, посветена на 50-ата годишнина от създаването на Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“.

Събитието ще се състои на 31 август от 17:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов“ в София и се провежда под патронажа на държавния глава.

25 истории за битката в началото на живота

Фотографската експозиция представя 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана неонатологична грижа още в първите дни след раждането си.

Чрез техните съдби и историите на семействата им изложбата насочва вниманието към трудностите, надеждата и грижата, които съпътстват първите дни от живота на най-малките пациенти.

50 години развитие на неонатологията в „Майчин дом“

Изложбата проследява и развитието на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ през последните пет десетилетия, както и напредъка на медицината и специализираната грижа за новородените.

Експозицията показва не само работата на медицинските специалисти, но и емоциите на родителите – тревогите, надеждите и доверието, с които семействата преминават през едни от най-трудните моменти след появата на дете.

Посланието на изложбата е заложено още в нейното име – „Всеки нов живот заслужава шанс“, превръщайки 50-годишнината на клиниката и в повод да бъде отдадено признание на поколенията медицински специалисти, посветили работата си на грижата за новородените.