Илияна Йотова откри учебната година в Стар Бешенов в най-старото създадено от българи училище в чужбина

Теоретичният лицей „Св. св. Кирил и Методий“, който чества 280-и юбилей, беше удостоен с плакета на вицепрезидента

Теоретичният лицей „Св. св. Кирил и Методий“ в Стар Бешенов е пример за многоезиково училище, което пази самобитността на всички ученици от различен произход. Едновременно с това е успешно европейско училище. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на учебната година в най-старото създадено от българи училище в чужбина, което чества 280-и юбилей. Над 500 ученици, мнозинството от които са с български произход, се обучават в гимназията, в която се преподава български език.

В приветствието си вицепрезидентът подчерта, че когато преди близо 300 години идват по тези земи бягащите от потушеното Чипровско въстание българи, първо построяват църквата и училището. „Вярата и знанието ни съхраниха през вековете. Ако я нямаше вярата, нямаше да ги има пробуждането и възраждането на българския народ по време на 5-вековното робство“, заяви Йотова. Тя посочи, че българите носим в гените си познанието и книжнината. „България, която предстои да навърши 14 века, е родена от азбуката, книжнината, културата и духовността, които разпространява далеч извън своите предели“, отбеляза вицепрезидентът.

Илияна Йотова изрази преклонение пред предците, заселили се по тези земи преди близо 3 века. „Тяхната история показва, че няма трудности и предизвикателства на съдбата, които могат да преборят любовта към родината, българската идентичност и българския език“, подчерта тя.

Йотова благодари на румънската държава за всички условия, които създава за националните малцинства да съхраняват своята идентичност. Банатските българи са най-старата българска диаспора в Румъния, официално признато малцинство са и имат свой депутат в парламента – Георги Наков.

„Богатство е да знаете и румънски, и български език. Утре заедно – от двете страни на Дунава, ще градите общото ни европейско бъдеще“, обърна се вицепрезидентът към учениците.

Йотова удостои Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий“ с плакет на вицепрезидента за приноса му за съхранението на българския език и по повод 280-ия му юбилей.

Илияна Йотова беше гост на юбилейното честване по покана на Съюза на банатските българи, на кмета на община Стар Бешенов и на Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий“.

