Илияна Йотова обсъди със Скот Брей сигурността в Черноморския регион

Посещението на помощник генералния секретар на НАТО е свързано с предстоящото българско председателство на Комитета на Алианса по цивилно разузнаване през 2027 г.

Президентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков“ 2 с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей.

Основна цел на посещението му в България е подготовката за предстоящото председателство на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване от страната ни през 2027 г.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса на фона на конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Държавният глава постави акцент върху необходимостта от гарантиране на сигурността в Черноморския регион и подчерта неговото важно икономическо значение за България.

В разговора участваха още председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев.