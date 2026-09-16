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Илияна Йотова обсъди с председателя на ЕСПЧ защитата на човешките права и независимостта на Съда

Недялко Тенев

Президентът изрази надежда скоро да приключи контролът по изпълнението на решенията по делата „ОМО Илинден срещу България“

Президентът Илияна Йотова се срещна в Страсбург с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. В разговора участваха още министърът на правосъдието Николай Найденов и българският съдия в ЕСПЧ Диана Ковачева.

Сред основните теми беше ролята на Съвета на Европа и Европейския съд по правата на човека на фона на актуалните предизвикателства пред защитата на основните права.

Йотова подчерта необходимостта институциите да продължат да защитават правата, утвърдени в Европа през последните десетилетия. По време на срещата беше поставен акцент и върху необходимостта ЕСПЧ да запази своята независимост от политически влияния.

В разговора беше обсъдена и групата дела „ОМО Илинден срещу България“, свързана с мерките за гарантиране на правото на сдружаване. Президентът изрази надежда контролът върху изпълнението на решенията скоро да приключи. По-рано същия ден генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е посочил напредък от страна на България и е изразил надежда наблюдението да отпадне през март 2027 г.

По време на срещата с Матиас Гийомар беше отчетена и тенденция към устойчиво намаляване на жалбите до ЕСПЧ от България. През 2027 г. се навършват 35 години от подписването от страната ни на Европейската конвенция за правата на човека.

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