Илияна Йотова обмисля свикване на Консултативния съвет за национална сигурност

Президентът заяви в Силистра, че решението ще бъде взето след анализ на актуалните рискове, и призова България да има активна роля в европейските усилия за мир в Украйна

Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) след задълбочен анализ на актуалните рискове пред националната сигурност. Това заяви държавният глава пред журналисти в Силистра.

„Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата“, посочи Йотова.

Президентът коментира и войната в Украйна и възможното участие на Европа в бъдещи мирни преговори. Според нея България трябва да бъде сред активните държави в ЕС при изработването на европейска позиция за прекратяване на войната и параметрите на бъдещо мирно споразумение.

По думите ѝ страната ни има дълга история и традиции, които могат да бъдат полезни на европейските партньори при търсенето на дипломатическо решение.

„Военно решение за Украйна няма“

Илияна Йотова призова възможно най-скоро да бъдат отворени дипломатическите канали и да започнат реални преговори.

„Трябва да се седне на масата на преговорите. Много е важно да се научат уроците от провалените споразумения“, заяви президентът, като подчерта необходимостта от реалистично предложение за постигане на мир.

Пред журналистите Йотова коментира и продължаващите критики, свързани с решенията ѝ за помилване на лишени от свобода в периода, когато беше вицепрезидент. Тя определи атаките като израз на слабост от страна на своите опоненти.