Илияна Йотова награди гръцкия посланик с орден „Мадарски конник“ първа степен

Президентът подчерта ролята на България и Гърция за стабилността и сигурността на Европа и отличи приноса на Алексиос Мариос Либеропулос за развитието на отношенията между двете страни

Президентът Илияна Йотова удостои посланика на Република Гърция в България Алексиос Мариос Либеропулос с орден „Мадарски конник“ първа степен. Държавното отличие му беше връчено на церемония на „Дондуков“ 2 за значимия му принос към укрепването и развитието на българо-гръцките отношения.

„В трудните времена, в които живеем, нараства ролята на България и Гърция като гаранти за стабилността на цяла Европа“, заяви Йотова.

Тя открои значението на двете страни за сигурността на външните граници на Европейския съюз, както и резултатите от реализираните съвместни проекти.

Йотова: България и Гърция могат да служат за пример

В словото си президентът подчерта приятелството и взаимопомощта между България и Гърция, припомняйки, че дипломатическите отношения между двете държави са установени през 1880 г.

Днес двете страни са партньори в Европейския съюз и НАТО, но според Йотова от особено значение е начинът, по който продължават да надграждат двустранните си отношения.

Сред ключовите направления на сътрудничеството тя посочи транспортната свързаност по оста Север–Юг, инфраструктурата, енергетиката, отбраната, туризма и културата.

Президентът отличи приноса на посланик Либеропулос за реализирането на общите инициативи и за утвърждаването на ролята на България и Гърция в Югоизточна Европа.

„Гърция изпрати в България един голям приятел на нашата държава, който не пожали сили и време, за да направи двустранните ни отношения и контакти толкова интензивни и плодотворни, че можем да служим за пример за много други държави“, заяви Илияна Йотова.

Принос за сближаването на двата народа

Държавният глава открои и работата на дипломата за сближаването на българския и гръцкия народ чрез съвместни културни инициативи.

Йотова отбеляза участието му в конференции, свързани с бъдещето на Югоизточна Европа, усилията му позициите на двете страни да бъдат чувани сред европейските и международните партньори, както и активното му взаимодействие с българските институции и местната власт.

Либеропулос: Изключително важно е да бъдем заедно и единни

Алексиос Мариос Либеропулос благодари за отличието и за съвместната си работа с Илияна Йотова по време на мандатите ѝ като вицепрезидент и президент.

Той също подчерта отличните отношения между България и Гърция и развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката, транспорта, инфраструктурата и сигурността.

Според дипломата глобалните предизвикателства правят укрепването на двустранното партньорство още по-значимо.

„Двустранно, но и регионално е изключително важно да бъдем заедно и единни“, посочи Либеропулос.