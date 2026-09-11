Илияна Йотова на Рош Ашана: Огромната ни отговорност е да върнем мира и справедливостта в света

Президентът беше гост на отбелязването на еврейската Нова година в Софийската синагога

Президентът Илияна Йотова беше гост на отбелязването на Рош Ашана – еврейската Нова година, в Софийската синагога. В приветствието си държавният глава отправи послание за мир, надежда и единство в свят, изправен пред конфликти и разделение.

„Всяка нова година идва с очаквания, надежди и цветове – дали ще изберем тъмната или светлата част на палитрата, зависи от нас. Аз избирам светлата, избирам надеждата, така необходима в трудния, изпълнен с конфликти свят“, заяви Йотова.

По думите ѝ няма оправдание за страданието на децата и техните семейства, а отговорността на днешните поколения е да работят за възстановяването на мира и справедливостта.

„Огромната ни отговорност и дълг е да върнем мира и справедливостта в света заради нашите деца. Защото те искат сигурност и спокойствие, за да развиват талантите си и да градят бъдещето си“, подчерта президентът.

Илияна Йотова обърна внимание и на продължаващите прояви на разделение на верска и етническа основа. Според нея обществата трябва решително да се противопоставят на подобни тенденции и да не допускат повторение на трагични периоди от историята.

Държавният глава определи България като пример за съвместно съжителство между хора от различни вероизповедания и етноси.

„От векове живеем заедно – заедно сме на празници, заедно сме в делниците, когато имаме трудности, знаем, че можем да разчитаме един на друг“, посочи Йотова.

В края на приветствието си президентът отправи традиционното пожелание за Рош Ашана: „Нека вашето име бъде записано в книгата на живота.“

„Нека записваме имената си с добро, защото доброто се ражда само от добро“, завърши Илияна Йотова.