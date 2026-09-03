Илияна Йотова: Картините на Милена Велчева ни карат да се вгледаме в душата си

Президентът откри изложбата „Светостта на живота“ в галерия „Сан Стефано“, където беше представен и двуезичен каталог за творчеството на художничката

Картините на Милена Велчева карат човек да се вгледа в душата си, да оцени познанието и сетивността си и да си зададе въпроси, върху които понякога рядко има куража да се замисли. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на изложбата „Светостта на живота“ на художничката.

По думите на държавния глава всеки може да открие частица от себе си в платната на Милена Велчева – в легендите, историите и разказите, които те пресъздават.

„В картините на Милена Велчева има много традиция, много история, дори пророчество. Има и нещо неуловимо и това е пътуването не само назад към времето, а пътуване на човека навътре в себе си“, посочи Йотова.

Светлината като част от творчеството на Милена Велчева

Президентът открои богатството от цветове и светлината, която присъства в произведенията на художничката.

Тази светлина може да бъде открита в лавандуловите полета, в сюжетите, вдъхновени от манастир, както и в портрета на Христо Ботев със самодивите в бяла премяна, отбеляза Йотова.

Според нея истинският талант се проявява не само в смелостта на художника да нарисува тази светлина, но и в способността му да я предаде на хората, които застават пред произведението.

„Светостта на живота“ като път към вътрешния мир

Пред гостите в галерия „Сан Стефано“ Милена Велчева представи своята експозиция и разказа за посланието, което стои зад нея.

По думите на художничката „Светостта на живота“ е път към вътрешния мир и по-дълбокото разбиране на човека. Тя определи изложбата като прозорец към вътрешния свят и към „тиха светлина, която озарява, но не заслепява“.

В рамките на събитието беше представен и двуезичен каталог, посветен на творчеството на Милена Велчева.

Изложбата събира произведения, в които традицията, историята, духовността и личното преживяване се преплитат, превръщайки живописта в своеобразно пътуване към паметта и вътрешния свят на човека.