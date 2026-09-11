Илияна Йотова към НСО: 147 години дълг, чест и професионализъм

Държавният глава поздрави служителите на Националната служба за охрана по повод годишнината от създаването ѝ и заяви, че структурата не трябва да бъде въвличана в политически интриги

За 147 години Националната служба за охрана се е утвърдила като синоним на дълг, достойнство, чест и морал. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на отбелязването на годишнината от създаването на НСО.

Тържественото събитие започна с водосвет, отслужен от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В приветствието си държавният глава подчерта професионализма и лоялността на служителите на НСО и определи дейността на службата като важен елемент от българската държавност.

Йотова: НСО не трябва да бъде обект на политически интриги

Президентът заяви, че служителите на НСО могат да разчитат на подкрепата на президентската институция.

Според нея е неприемливо службата да бъде превръщана в обект на политически интриги и използвана в моментни политически противопоставяния.

„Вие винаги сте били над тази политическа конюнктура, която може да е силна на момента, но е слаба, защото когато си отива, вече никой не помни за нея“, заяви Илияна Йотова.

Признание и от чуждестранни делегации

Държавният глава посочи, че представители на чуждестранни делегации и държавни ръководители, посещавали България, са изказвали признателност за работата на Националната служба за охрана.

„Националната служба за охрана може да даде сериозен пример за професионализъм на своите колеги в много страни“, подчерта президентът.

Йотова приветства и възможностите за подготовка и обучение на служителите, както и контактите и сътрудничеството на НСО с партньорски служби от други държави.

Президентът отличи и ролята на администрацията на службата, която според нея допринася отделните екипи да работят като „добре смазан часовников механизъм“.

В заключение държавният глава поздрави служителите на НСО за професионалния им празник и за работата им в защита на сигурността и българските държавни институции.