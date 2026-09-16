Илияна Йотова и Роберта Мецола обсъдиха бюджета на ЕС, сигурността и миграцията

Президентът изрази опасения, че новият модел за разпределение на европейските средства може да засегне по-слабо развитите държави членки

Президентът Илияна Йотова и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обсъдиха в Страсбург актуални теми от европейския дневен ред. Сред основните акценти беше Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г.

По време на срещата Йотова изрази опасения относно планираната нова философия за разпределение на европейските средства и възможното ѝ отражение върху по-слабо развитите държави членки. Темата за бъдещия европейски бюджет е поставяна от българския президент и при предишни срещи с представители на европейските институции.

Черно море и европейската сигурност

Друг основен въпрос в разговора беше сигурността на Европейския съюз в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Йотова акцентира върху значението на Черно море за сигурността на Европа и необходимостта от засилване на общите европейски действия в тази област.

Президентът и Мецола коментираха и анонсираната идея за създаване на Европейски съвет за сигурност.

Миграцията и защитата на външните граници

В дневния ред на срещата беше и европейската миграционна политика, включително охраната на външните граници на ЕС и връщането на мигранти в държавите им на произход.

Йотова постави акцент върху ролята на България като държава на външната граница на Европейския съюз и приноса ѝ към защитата на общите граници.

Обсъдена беше и необходимостта от по-тясна координация между Европейския парламент и националните парламенти. Срещата с Роберта Мецола беше част от посещението на Илияна Йотова в Страсбург, където програмата ѝ включва разговори и с други представители на европейските институции.