Илин Савов: Престъпността започва да мисли дигитално, полицията трябва да бъде подготвена

Новият ректор на Академията на МВР обяви по-високи изисквания към подготовката на полицаите, обучение за работа с дронове, дигитални полигони и по-силен фокус върху изкуствения интелект

Престъпността се променя и все по-активно използва новите технологии, а подготовката на българските полицаи трябва да се развива със същото темпо. Това заяви старши комисар проф. Илин Савов, новият ректор на Академията на МВР, в първото си телевизионно интервю след встъпването си в длъжност.

В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ той очерта основните си приоритети начело на Академията – дисциплина, законност, физическа и професионална подготовка и значително по-широко използване на съвременните технологии при обучението на бъдещите служители на МВР.

Според Савов младите хора трябва да бъдат в центъра на усилията за развитие на системата за сигурност, тъй като именно те ще имат задачата да гарантират безопасността на страната през следващите години.

„Най-важното нещо е да се обърнем към младите хора, защото те са бъдещето на България“, заяви той.

40% ръст на интереса към Академията на МВР

В момента в Академията се обучават около 1500 курсанти, като основните направления са свързани с противодействието на престъпността във факултет „Полиция“ и с пожарната безопасност.

Новото ръководство обаче има амбицията да развие структурата с допълнителни звена, които да подпомагат цялата система за сигурност.

По думите на Савов интересът към обучението в Академията е голям и няма специалности, при които да липсват кандидати или да остават незаети места.

„Интересът е огромен. Имаме ръст от 40% за тази нова година“, посочи ректорът.

Той очаква интересът да продължи да расте, тъй като според него младите хора търсят сигурна професия и възможност да бъдат полезни на обществото.

„Представям си нашата академия по-добра от Академията на ФБР“

Савов постави висока цел пред развитието на Академията на МВР.

Попитан дали си представя институцията по модела на американската Академия на ФБР, той заяви:

„Представям си нашата академия по-добра от Академията на ФБР.“

По думите му той е посещавал 19 полицейски академии и е преподавал в 12 от тях. Последната е била в Чешката република.

Според него България разполага със сериозен потенциал, а българските курсанти и служители са на високо ниво.

По-високи изисквания към полицаите

Сред основните промени, които Савов планира, е повишаването на изискванията към подготовката на служителите.

Той посочи, че през миналата година близо 25 000 полицаи и над 5500 пожарникари са преминали проверки на подготовката и физическото си състояние.

„Ние ще повишим изискванията. МВР променя политиката, взискателността си към целия процес“, заяви ректорът.

По думите му Академията започва работа по нови процедури и методика, както и по цялостен контрол върху процесите, свързани с поведението и подготовката на полицаите.

Акцент ще бъде поставен не само върху физическата подготовка, но и върху начина, по който служителите взаимодействат с гражданите.

Вежливостта, бързата реакция, способността за вземане на решения под напрежение и цялостният облик на полицая според Савов са част от сложен процес, който изисква постоянна подготовка.

Дронове в обучението на бъдещите полицаи

Един от основните акценти в бъдещото развитие на Академията ще бъдат технологиите.

В институцията вече се преподава управление на дронове, но според Савов това е само началото.

„Дроновете сами по себе си не дават решението. Те са инструментът към събирането на данни“, обясни той.

Предстои обучението все повече да бъде адаптирано към новите технологии, включително към използването на изкуствения интелект.

Целта е бъдещите и настоящите служители да могат не просто да използват новото оборудване, а да анализират правилно огромните количества информация, които технологиите могат да предоставят.

Изкуственият интелект – инструмент за защита, но и за престъпления

Според Савов изкуственият интелект се превръща в едно от големите предизвикателства пред съвременните правоохранителни органи.

Причината е, че същите технологии, които могат да подпомагат полицията, вече се използват и от престъпни структури.

„Той е ускорителят на съвременната дигитална престъпност и той е генераторът на изключително огромни финансови активи на новата дигитална икономическа престъпност“, заяви Савов.

Затова Академията планира да въведе и дигитални полигони, чрез които служителите да бъдат подготвяни за работа в новата технологична среда.

„Ще правим всичко възможно да научим и да подготвим служителите да анализират данните правилно и съвременната престъпност да се притеснява, защото ние ще бъдем подготвени“, подчерта ректорът.

Киберпрестъпността поставя нови задачи пред МВР

Киберпрестъпленията, криптоизмамите, хакерските атаки и използването на изкуствен интелект за незаконни цели са сред направленията, върху които според Савов трябва да бъде поставен значително по-силен акцент.

Традиционните престъпни структури вече навлизат в дигиталната среда и използват технологични инструменти, които могат да затруднят работата на разследващите органи.

Именно затова една от основните задачи пред Академията на МВР ще бъде подготовката на ново поколение служители, които съчетават дисциплина, физическа подготовка и познаване на закона с умения за работа в съвременната дигитална среда.

Визията на новия ректор е тази подготовка да се превърне в стандарт не само за курсантите, но и за действащите служители и ръководители, които преминават през различни форми на квалификация в Академията.

Целта, която Савов поставя, е ясна – по-подготвени служители, по-високи изисквания и полиция, която може да отговори на престъпност, която все по-често мисли и действа дигитално.