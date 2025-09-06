събота, септември 6, 2025
Хеликоптер участва в гасенето на пожара в Рила

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара на територията на Национален парк „Рила“.

Вертолетът излетя в 10.31 ч. днес, 6 септември, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново, Община Симитли.

Участието на хеликоптера и военнослужещите в погасяването на пожара в Рила е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

