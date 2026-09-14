Граждански или трудов договор – основни разлики и какво трябва да знаем

Трудовият и гражданският договор често се използват за възлагане на работа, но дават различни права, задължения и социална защита

Когато започваме нова работа или приемаме допълнителен ангажимент, един от важните въпроси е какъв договор ще подпишем – граждански или трудов. Макар и при двата варианта да се извършва определена дейност срещу възнаграждение, между тях има съществени разлики.

Те засягат работното време, отпуските, осигуряването, начина на изпълнение на задачите и защитата на работещия.

Какво представлява трудовият договор?

При трудов договор служителят предоставя своята работна сила на работодател и изпълнява определена длъжност при договорени условия.

Обикновено са определени работното място, длъжността, работното време, възнаграждението и основните задължения. Работникът е част от организацията на работодателя и трябва да спазва установената трудова дисциплина.

Трудовите отношения се регулират основно от Кодекса на труда.

Едно от големите предимства е по-силната защита на служителя. Трудовият договор дава право на платен годишен отпуск и при изпълнение на законовите условия – на различни обезщетения и социалноосигурителни права.

Какво представлява гражданският договор?

Понятието „граждански договор“ обикновено се използва за договори, при които едната страна поема задължение да извърши определена работа или да постигне конкретен резултат срещу възнаграждение.

Тук основният акцент не е върху предоставянето на работна сила в рамките на установен работен процес, а върху конкретната задача или резултат.

Например човек може да бъде нает да изработи уебсайт, да направи превод, да заснеме събитие или да извърши друга конкретно възложена дейност.

Гражданските договори се уреждат от гражданското законодателство, а не от Кодекса на труда.

Основните разлики между граждански и трудов договор

При трудовия договор обичайно има установени работно време и място, длъжност и подчиненост на вътрешните правила на работодателя. При гражданския договор изпълнителят по правило разполага с по-голяма самостоятелност при организацията на работата и се ангажира с конкретно възложена дейност или резултат.

Съществена разлика има и при платения годишен отпуск. Той е трудово право и не възниква автоматично при работа по граждански договор.

Различни са и правилата за данъци и осигуровки. При гражданските договори конкретното облагане и осигуряване зависи от редица обстоятелства, включително вида и размера на дохода и осигурителния статус на лицето.

Може ли граждански договор да замени трудовия?

Не във всички случаи.

Наименованието на документа само по себе си не определя характера на отношенията. Ако човек фактически предоставя работната си сила при условия, характерни за трудово правоотношение, сключването на договор, озаглавен „граждански“, не означава непременно, че отношенията действително са граждански.

Затова работодателят не би следвало да използва граждански договор само като начин да избегне задълженията, произтичащи от трудовото законодателство.

Кой договор е по-добър?

Отговорът зависи от естеството на работата.

Трудовият договор обикновено е подходящ за постоянна заетост, при която човек заема определена длъжност, има работно време и е част от организацията на работодателя.

Гражданският договор може да бъде подходящ при конкретни задачи, проекти или услуги, когато изпълнителят има по-голяма самостоятелност и се очаква определен резултат.

Преди подписване е важно договорът да бъде прочетен внимателно, включително условията за възнаграждение, срокове, прекратяване, отговорност и осигуряване. При съмнение за конкретен казус е разумно да се потърси консултация със специалист по трудово или данъчно право.