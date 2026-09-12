Голям пожар обхвана около 2000 декара гори в Старозагорско

Горски служители, пожарникари, доброволци и летателна техника се борят с огъня край село Димовци, докато екипи гасят още два пожара – в района на Рила и край Банкя

Голям пожар е обхванал около 2000 декара горска територия в област Стара Загора. В гасенето участват служители на държавните горски стопанства в Гурково и Мъглиж, както и на Регионалната дирекция по горите – Стара Загора.

Пожарът край село Димовци е започнал от земеделска територия – сливова градина, след което огънят е достигнал горски площи.

Ситуацията на територията на ДГС – Мъглиж остава усложнена. Заедно с горските служители на място работят пожарникари и доброволци, а в овладяването на стихията е включена и летателна техника.

Пожар и под Царев връх в Рила

Успоредно с действията в Старозагорско горски служители участват и в гасенето на пожар под Царев връх на територията на Национален парк „Рила“.

Огънят е в района на административната граница между областите Благоевград и Кюстендил. По предварителни данни пожарът е възникнал вследствие на мълния в близост до горски масиви.

Силният вятър допълнително затруднява работата на екипите. В готовност да се включи в гасенето от въздуха е и военен хеликоптер „Кугър“.

Действията за пълното локализиране и ликвидиране на двата пожара продължават.

Нов пожар е възникнал и край Банкя

Междувременно е подаден сигнал за още един пожар – този път в землището на Банкя.

Там горят сухи треви и храсти. Служители на ДГС – София са изпратени на място и участват в гасителните действия.

Основната задача на екипите е да не позволят на пламъците да достигнат до намиращата се наблизо борова гора.