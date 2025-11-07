Главен комисар Златанов: Наша основна цел е неутрализиране на организираните престъпни трупи за трафик на мигранти

ГД „Гранична полиция“ и СДВР проведоха специализирана полицейска операция

Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ проведоха на 4 октомври с колегите си от СДВР специализирана полицейска операция на територията на София под ръководството на Софийска окръжна прокуратура. Задържани са 13 лица със заповеди за полицейско задържане. Повдигнати са обвинения на петима: 32-годишна жена – организатор на престъпната група и четирима нейни помагачи. Младата жена е подбрала няколко мъже, които ръководела. Мъжете от своя страна организирали мрежа от шофьори, които прекарвали групи незаконни мигранти от българо-турската граница до София. В столицата престъпната група организирала престоя на мигрантите, а след това ги превозвала до българо-сръбската граница. Служителите от Дирекция „Противодействие с незаконната миграция“ и СДВР са работили по разкриване на престъпната дейност от около година. През юли 2025 г. в ГДГП е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група.

Наша основна цел не е да хващаме само „дребните риби“ в трафика на мигранти – основно шофьори. Нашата цел е да стигаме до организаторите – заяви директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов. По тази група са документирани много случаи на незаконно превеждане от българо-турската до българо-сръбската граници, събрани са доказателства, образувани са досъдебни производства. При операцията на 13 адреса в столицата са извършени действия по разследване. Открити са вещи, съотносими към разследването, сред които телефони, GPS тракери за проследяване, както и черни тениски с надпис „Полиция“ и „Миграция“. МВР е разбило повече от 20 организирани престъпни групи, което доведе до съществено намаление на миграционния натиск през последните две години. И в момента тече международна полицейска операция на няколко български гранични пункта, което дава сигурност както за българското общество, така и за ЕС, изтъкна директорът на ГДГП.

Петимата обвиняеми са на възраст 21-33 години, заяви окръжният прокурор на София Наталия Николова. Тя допълни, че те са безработни, трима от тях са осъждани. Групата е действала от около година, превеждали са незаконни мигранти основно от Афганистан и Пакистан, за което са получавали парична облага, а парите са превеждани от Турция. Съвместно с ГДГП и Окръжна прокуратура продължаваме да събираме доказателствен материал, който да покаже съпричастността на всеки участник в престъпната дейност, допълни главен комисар Николов, директор на СДВР.

