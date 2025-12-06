Гл. комисар Златанов: Корабът, блокиран в Черно море, е стабилен, но морето е твърде бурно за спасителна операция в момента

„Гранична полиция“ осъществява постоянно наблюдение на плавателния съд

Директорът на ГДГП съобщи, че в петък около 12:15 часа танкерът е навлязъл от южна посока в нашите териториални води. Първоначално екипажът не е реагирал на радиокомуникацията, но по-късно е установена връзката. Екипажът е спазил разпореждането да пусне котва и към момента корабът е стабилен на мястото си срещу Ахтопол, но морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция.

Главен комисар Златанов добави, че в момента, в който се успокои времето в светлата част на деня, ще бъде направен опит на борда да се качат служители на „Гранична полиция“ заедно с „Морска администрация“. За тази цел кораб на „Гранична полиция“ е разположен в готовност в базата в Созопол. По данни на екипажа плавателният съд е без товар.

Граничен катер и два влекача на военноморските сили са на изчакване до второ нареждане, като има и осигурен медицински екип при нужда за моряците на танкера „Кайрос“.

По данни на властите за населението на Ахтопол и съседните крайморски селища опасност няма

Танкерът „Кайрос“ под флага на Гана, блокиран в Черно море, е част от санкционните списъци на ЕС от 21 май тази година. На борда му има 10 души екипаж. Заради лошото време, от вчера те не могат да бъдат евакуирани.

