Георг Георгиев: България цени отношенията си с Монголия, основани на дългогодишни традиции на приятелство и сътрудничество

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с министъра на външните работи на Монголия г-жа Батцецег Батмунх в Ню Йорк в рамките на участието си в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.
В хода на разговора двете страни обсъдиха дългогодишното партньорство между България и Монголия и възможностите за по-нататъшно задълбочаване на двустранното сътрудничество в редица приоритетни сфери. „България цени отношенията си с Монголия, основани на дългогодишни традиции на приятелство и сътрудничество“, подчерта министър Георгиев. В допълнение, първият ни дипломат заяви, че тази година ще отбележим 75-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между Република България и Монголия.
Със задоволство бе отчетено подписването на редица двустранни документи – Споразумение за международни автомобилни превози на пътници и товари, Споразумението за въздухоплавателни услуги, както и лицензионното Споразумение между „Ел Би Булгарикум“ и монголската „APU Company“ за производство на кисело мляко в Монголия, което показва перспективите за задълбочаване на икономическите връзки.
В рамките на двустранната среща бяха обсъдени и ключови теми от европейския и глобален дневен ред.

