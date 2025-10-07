Генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите и Борислав Сарафов подчертаха необходимостта от укрепване на независимостта на прокурорите

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов и Роел Дона, генерален секретар на Международната асоциация на прокурорите, проведоха работна среща в рамките на Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави в София.

Роел Дона е сред официалните гости и лектори на форума, по време на който той представи и презентация на тема „Международното сътрудничество между прокурорите в рамките на Международната асоциация на прокурорите“.

В разговора си с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Роел Дона подчерта важната и стратегическа роля на българската прокуратура и разследващи органи за стабилността и сигурността в балканския регион. Изтъкнато бе и доброто и активно взаимодействие с българската Асоциация на прокурорите, която е част от Международната асоциация на прокурорите.

Пред Борислав Сарафов Роел Дона подчерта необходимостта от укрепване на независимостта на прокурорите в глобален аспект, като акцент бе поставен на това, че аналогично на съдиите, прокурорите във всяка държава също следва да разполагат със силни механизми за защита на обективността на вътрешното им убеждение, тъй като само силните и независими прокурори могат да са гарант за правата на гражданите и за опазване върховенството на закона.

Двамата се обединиха и около становището, че обменът на опит, добри практики и личният, непосредствен контакт между прокуратурите в региона ще бъдат допълнителна гаранция за ефективното и качествено взаимодействие между отделните правоохранителни органи в полза на по-доброто и навременно сътрудничество между магистратите.

