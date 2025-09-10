ГДО и НСА подписаха Споразумение за сътрудничество

Главна дирекция “Охрана” (ГДО) и Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) ще си сътрудничат активно в учебната, научноизследователската и в спортната дейности.

Това е възможно, след като днес министърът на правосъдието Георги Георгиев, главният директор на ГДО гл. комисар Александър Арабаджийски и ректорът на Спортната академия проф. Красимир Петков подписаха Споразумение за сътрудничество.

Документът предвижда да се организират и провеждат лекции, учебни и квалификационни курсове с участието на специалисти от двете страни, съвместна разработка на програми и методики за психофизическа и стрелкова подготовка на служителите от ГДО, както и провеждане на показни тренировки, включващи новостите в методиката на обучение, например действията при екстремни ситуации.

Сред другите възможности, които дава споразумението са, разработка и реализация на съвместни научноизследователски проекти, съвместно научно сътрудничество с други сродни институции у нас и в чужбина и провеждане на съвместни изследвания на психофизическата и бойно-приложната подготовка на служителите от ГДО.

