ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и Районният център 112 в София се включиха в поредицата от благотворителни акции на служителите на МВР в подкрепа на децата на загинали полицаи

Коледният дух обедини служителите от жандармерията и те събраха повече от 9 600 лева на базара, организиран в дирекцията.

На него служители изложиха свои произведения – плетива, коледни украси, картини, икони, колажи, календари и свои стихосбирки. Поради големия интерес и многобройните ръчни произведения, тази година базарът продължи два дни и в него се включиха повече колеги със свои изделия.

Под мотото „С обич за децата на нашите колеги“ и служителите на Районен център 112 София подредиха благотворителен базар с ръчно изработени от тях арт експонати в областта на художествената фотография, изобразителните и приложните изкуства. Събитието се проведе в сградата на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на ул. „Никола Габровски“ 30.

Организирането на благотворителни изложби е утвърдена традиция, чрез които служителите на МВР засвидетелстват своята съпричастност към каузата на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Събраните суми ще постъпят в Единната банкова сметка за подпомагане децата на загиналите и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители от системата на МВР.

Facebook

Twitter



Shares