ГД „Гранична полиция“ и британската Агенция по противодействие на престъпността затвърдиха ползотворното си сътрудничество

Директорът на ГДГП главен комисар Антон Златанов и заместник-директорите старши комисар Стоян Мандажиев и старши комисар Борислав Борисов проведоха работно посещение в Обединеното кралство

Организираната по покана на офицера за връзка към британската Агенция по противодействие на престъпността (NCA) визита цели да запознае българските представители с прилаганите мерки за управление на незаконната миграция и пресичането на трансграничната престъпност.

Изпълнението на тези дейности е пряко свързано с активното сътрудничество между нашите служби в съвместни операции и инициативи.

В тази връзка, настоящото посещение се явява добра възможност за оценка на постигнатите съвместни резултати, както и предпоставка за очертаване на следващите стъпки към надграждане на двустранното сътрудничество.

По време на визитата представителите на ГДГП проведоха поредица от ползотворни работни срещи с директорите Рик Джоунс, Крейг Търнър, Ал Мъри и Дан Банкрофт в централата на Агенцията в Лондон.

Всички ръководители на Националната агенция за борба с престъпността изказаха своето задоволство и дадоха висока оценка на сътрудничеството, като отличиха българското Министерство на вътрешните работи, а и конкретно ГД “Гранична полиция” като изключително активен и надежден партньор в съвместната дейност по противодействие на нелегалната миграция и трансграничната престъпност.

