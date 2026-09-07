„Garden of Peace“ – когато различията се превръщат в мостове към мира

София събра младото поколение лидери на диалога и толерантността в рамките на втория междурелигиозен младежки лагер на BRIDGES

От 28 до 30 август 2026 г. София се превърна в пространство за среща, диалог и взаимно разбиране между млади хора, представители на различни религиозни и културни традиции. В столицата се проведе вторият междурелигиозен младежки лагер „Garden of Peace“, организиран от Сдружение „Мостове – Източноевропейски форум за диалог“ (BRIDGES) в партньорство с хотел Ramada Sofia.

Форумът събра 30 младежи на възраст между 15 и 18 години от 19 населени места в България, представители на пет различни религиозни и културни традиции. Към тях се присъединиха и учители от четири партньорски училища, а програмата беше водена от младежки фасилитатори и екипа на BRIDGES.

Три дни младите участници разговаряха за вярата, идентичността, различията, лидерството и отговорността към обществото, но най-вече за това как се изгражда култура на мир.

От историята към живия диалог

Първият ден започна с посещение на Софийската синагога, където участниците се запознаха с историята и традициите на еврейската общност в България. Разговорът постави специален акцент върху спасяването на българските евреи – исторически пример за морален избор, солидарност и гражданска отговорност.

Младежите имаха възможност да посетят и експозицията „Нишата“, която чрез предмети, документи и лични спомени от семейни архиви разказва за паметта и идентичността на еврейската общност.

След това групата се отправи към дворец „Врана“, където беше посрещната от НЦВ княз Борис Търновски, член на борда на BRIDGES, който официално откри „Garden of Peace“.

Посещението във „Врана“ се превърна в един от символичните моменти на форума. Младите хора се запознаха с историята на православния дворцов параклис „Св. цар Борис Покръстител и св. Йоан Рилски“, както и с католическата традиция в царското семейство.

В разговора участваха отец Николай Георгиев, председател на църковното настоятелство на митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“ в София, свещеник на Царското семейство и духовен наставник на Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна“, и Монсеньор Петко Вълов, епископ на Католическата апостолическа екзархия.

Двамата духовници символично поведоха младите участници по „моста на диалога“, представяйки православната и католическата традиция и тяхното присъствие в историята на царското семейство.

Именно тук идеята за „Garden of Peace“ придоби особено силно символично значение , различията не са пречка за общуването, когато между тях има уважение и желание за разбиране.

Княз Борис Търновски разказа на младежите и лични истории, свързани с царското семейство, а Явор Кирилов представи историята на парк „Врана“, създаден и развит при цар Фердинанд, и неговото уникално природно многообразие.

Сред градините на двореца бе проведена и първата тематична сесия, посветена на „градината“ като символ на различието, взаимозависимостта, грижата и мирното съжителство.

Мирът започва със срещата

Вечерната програма продължи в Ramada Sofia с дискусии, лични истории и интерактивни активности.

Младежките фасилитатори Силвия, Димитър и Ахмед представиха целите на форума, а председателят на BRIDGES Ангелина Владикова разказа за развитието на организацията, нейните инициативи и международното ѝ партньорство с United Religions Initiative (URI).

Особено значим момент беше новината, че от 1 септември Европа ще има свой представител в Глобалния съвет на URI в лицето на Димитър Борумов.

Специално видео послание към участниците отправи Eric Roux, председател на борда на URI, който поздрави младите хора за ангажираността им към мира и толерантността.

Международното измерение на инициативата беше допълнено и от онлайн среща със Sarah Oliver от URI Global и представители на Cape Town Interfaith Initiative CC. Младежите от София и Кейп Таун споделиха своето религиозно многообразие и изразиха желание за бъдещ международен обмен.

София – град на религиозното многообразие

Вторият ден от програмата беше посветен на религиозното многообразие, междурелигиозния диалог и младежкото лидерство.

Участниците посетиха три емблематични храма в центъра на София – джамията „Баня Баши“, православната митрополитска катедрала „Св. Неделя“ и католическата катедрала „Св. Йосиф“.

В „Баня Баши“ Емине Сечкина разказа за историята на джамията, мюсюлманската общност и значението на храма като място за молитва, общуване и диалог.

В „Св. Неделя“ младежите бяха посрещнати от ставрофорен иконом Николай Георгиев, който представи историята на храма и неговото значение за православната общност. Особено внимание беше отделено на атентата от 16 април 1925 г. и паметта за жертвите на трагичното събитие.

В катедралата „Св. Йосиф“ отец Збигнев представи историята на католическата общност в България. Разговорът включи и темата за католиците от източен обряд – униатите, представени от Маттео де Кринис, както и историята на банатските българи, разказана от Светлана Караджова.

Тези срещи показаха на младите хора, че религиозното многообразие не е само част от историята на София, а жива реалност, която създава възможности за среща, познание и взаимно уважение.

Концертът „Garden of Peace“ празник на многообразието

Кулминацията на втория ден беше официалният концерт и благодарствената церемония „Garden of Peace“, проведени на 29 август в Opal Hall на хотел Ramada Sofia.

Официалните гости бяха посрещнати в 18:00 ч., а концертът започна в 18:30 ч.

Събитието събра на една сцена млади музиканти, танцьори, поети и участници от различни общности и държави. Концепцията беше вдъхновена от витража – отделни цветни фрагменти, които носят своята индивидуалност, но заедно създават цялостна картина.

Водещи на вечерта бяха Ахмед Горелски и Димитър Борумов.

Председателят на BRIDGES Ангелина Владикова благодари на партньорите и домакините и подчерта ролята на младите хора като двигатели на промяната.

Княз Борис Търновски, като член на борда на BRIDGES, приветства дипломатите, религиозните лидери и гостите и изрази радостта си, че има възможност да наблюдава развитието на младите участници и превръщането им в общност.

Музикалната програма започна с талантливата Аглея Канева, която изпълни Clair de Lune от Клод Дебюси и Homo Balcanicus от Небойша Живкович.

След това Мария Тютюнджиян представи арменския танц Bongyol, а поетичната част събра любовната лирика на Дамян Дамянов и стихове на Руми.

Сред най-вълнуващите моменти беше „Молитва за мир“, изпълнена от Александра, Андрей и Ертан заедно с тяхната преподавателка Здравка Момчева.

Финалът бе посветен на българската музикална традиция – „Хубава си, моя горо“, към която се присъедини Стоян Паров с гайда, последвана от „Излел е Дельо Хайдутин“ и право хоро.

В него се включиха изпълнители, младежи и гости, превръщайки финала в общо преживяване, което символично събра различните култури и традиции.

Дипломатическа и духовна подкрепа

Концертът привлече представители на дипломатическия корпус, религиозни общности и бизнеса.

Сред официалните гости бяха Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, посланик на Република Турция; Н. Пр. Пиер Хагман, посланик на Конфедерация Швейцария; Н. Пр. Милан Равич, посланик на Република Сърбия; Н. Пр. Росарио Асела Молинеро Молинеро, посланик на Съединените мексикански щати, акредитиран за България; Н. Пр. Надер Саад, посланик на Арабска република Египет; Н. Пр. Дай Цинли, посланик на Китайската народна република; и Н. Пр. Инид Мило, посланик на Република Албания.

Поздравително послание и букет изпрати и Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует, посланик на Социалистическа република Виетнам.

Сред гостите бяха още представители на различни религиозни общности – отец Ивелин Генов, сестрите Елка Станева и Светла Жекова, отец Иларион от Бачковската света обител, пастор Трайчо и Ина Стефанови, както и Ива Михайлова, заместник-ръководител на мисията и съветник в Посолството на Суверенния Малтийски орден в България.

Присъствието на дипломатически представители, духовни лидери, представители на бизнеса и граждански организации даде допълнителна тежест на основното послание на инициативата, че различията могат да бъдат основа за сътрудничество, а не за разделение.

Поглед към бъдещето

Последният ден на „Garden of Peace“ беше посветен на равносметката, обратната връзка и бъдещите инициативи.

Младежите споделиха своите впечатления и предложения, като сред основните им препоръки беше подобни форуми да се провеждат по-често и да се развива още по-активна работа с младото поколение.

Паралелно с младежката програма се проведе среща на учителите и екипа на BRIDGES, посветена на бъдещото развитие на инициативите.

Специален акцент беше представянето на „Мотивация 4.0“ – интерактивна настолна игра, разработена от проф. д-р Валентин Василев и неговия екип, която работи върху емоционалната интелигентност, доверието и ефективната комуникация.

Така „Garden of Peace“ не завърши с последния ден на лагера. Напротив , той постави началото на нови идеи, партньорства и ангажименти.

Защото мирът се изгражда заедно

Три дни в София показаха, че когато младите хора получат пространство за среща, разговор и творчество, различията могат да се превърнат в източник на сила.

От синагогата до православния и католическия храм, от джамията „Баня Баши“ до дворец „Врана“, от музиката и поезията до общото хоро „Garden of Peace“ създаде своя собствена градина на многообразието.

И може би именно това е най-силното послание на инициативата:

Мирът не започва с това всички да бъдем еднакви. Мирът започва тогава, когато сме готови да се срещнем, да чуем другия и да изградим мост помежду си.

Photo credit: Kamen Vuldzhev