Фонд на фондовете подписа договори за над 160 млн. евро с „Уникредит Булбанк“ и „Фонд за устойчиви градове“ по финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“

Новият инструмент ще насърчи предприятията да инвестират в енергийна и ресурсна ефективност, подпомагайки прехода към по-устойчиво производство

Фонд на фондовете (ФнФ) подписа договори с двата избрани финансови посредника – „Уникредит Булбанк“ АД и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“.

ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ ще управлява публичен ресурс в размер на близо 80 млн. евро, а „Уникредит Булбанк“ АД – 82,5 млн. евро. Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция с възможност за комбинация с безвъзмездна финансова помощ в рамките на една операция.

Средствата са осигурени по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На официалното подписване присъстваха Красимир Якимов, заместник-министър на иновациите и растежа, Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, изпълнителните директори Александър Георгиев, Александър Ненков, Бисер Петков и експерти от Фонд на фондовете. Подписващи от страна на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ бяха Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Group в България, Франк Янсен, изпълнителен директор на ОББ, Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, Виктор Йоцов, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие и Стоян Ставрев, управител на Българска консултантска организация. От страна на „Уникредит Булбанк“ АД подписаха представляващите банката – г-жа Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС и г-н Борислав Бангеев, главен директор „Корпоративно банкиране“ и член на УС. На събитието присъстваха и представители от страна и на двата избрани посредника.

Насоченият към кръговата икономика продукт е сред най-значимите инструменти на ФнФ за новия програмен период. Той цели да ускори прехода към ресурсно ефективно, нисковъглеродно и устойчиво производство, като предлага финансиране при облекчени условия и възможност за комбинация с безвъзмездна финансова помощ.

Портфейлната гаранция ще се предоставя от ФнФ на посредниците и ще покрива частично риска от загуба в размер на 80% по заема на крайните получатели. Избраните посредници следва да осигурят ресурс (да формират кредитен портфейл) от над 500 млн. евро, с който при облекчени условия ще се финансират МСП и големи предприятия за изпълнение на инвестиции, насочени към постигане на енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производството.

Над 80% от ресурса е насочен към по-слабо развитите региони на страната, с цел постигане на по-голям териториален баланс и стимулиране на устойчиви инвестиции извън столицата.

„С подписването на тези договори преминаваме от планиране към реално прилагане на един от най-важните инструменти за зелен преход в българската икономика. Чрез партньорството между държавата, Фонд на фондовете и финансовите институции осигуряваме на бизнеса достъп до устойчиво и предвидимо финансиране, което ще му помогне да се модернизира и да бъде конкурентоспособен в една все по-зелена икономика,“ заяви по време на събитието Красимир Якимов, заместник-министър на иновациите и растежа.

Фонд на фондовете продължава да изпълнява мисията си да обединява публични и частни ресурси за насърчаване на иновациите и устойчивото развитие в България.

„Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“ е ключов инструмент за постигане на зелена, по-ефективна и конкурентна икономика в съответствие с целите на ЕС и националните приоритети.

