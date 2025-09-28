Финалът на Световното първенство по волейбол ще се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на големи екрани в няколко български града.

По инициатива на Министерството на младежта и спорта мачът ще бъде предаван на голям екран до входа на Морската градина във Варна.

В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации:

Пловдив – фонтана пред Общината;

Бургас – пред Общината;

Русе – видеостената на Община Русе;

Велико Търново – парк „Марно поле“.

Срещата започва в 13:30 ч. Нека заедно изживеем емоцията и атмосферата от най-важния мач за нашите момчета.

Изказваме благодарност на кмета на Пловдив Костадин Димитров, кмета на Бургас Димитър Николов, кмета на Русе Пенчо Милков и кмета на Велико Търново Даниел Панов за оказаното съдействие.

