Фестивалът на драконовите лодки в Ямбол събира китайски традиции, спорт и култура

Зам.-министърът на туризма проф. Мариела Модева и китайският посланик Дай Цинли откриха събитието край река Тунджа

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева и посланикът на Китай в България Дай Цинли участваха в откриването на Фестивала на драконовите лодки в Ямбол.

Проф. Модева подчерта символиката на китайската традиция и посланията, които тя носи за отношенията между хората и различните култури.

„Тази забележителна китайска традиция, вписана в листата на ЮНЕСКО, носи универсални послания за единство, сътрудничество и солидарност. Това е възможността в екип да се придвижваме напред, да строим мостове, да се опознаваме по-добре и да се разбираме“, заяви заместник-министърът.

Два дни с драконови лодки и богата програма

Организатори на фестивала са Посолството на Китайската народна република в България и Община Ямбол. Събитието популяризира една от разпознаваемите китайски традиции, която през последните години привлича все по-голям интерес и в България.

В рамките на двата празнични дни посетителите могат да се включат в безплатни демонстрации с драконови лодки по река Тунджа.

Програмата не се ограничава само до атрактивните лодки. Предвидени са демонстрации на бойни изкуства и други спортни дисциплини, ревю на китайски автомобили, фермерско-занаятчийско изложение и разнообразна музикална програма.

Фестивалът се превръща и в своеобразна среща между българската и китайската култура, като съчетава спорт, традиции и забавления за посетителите.