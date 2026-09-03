еЗдраве показва колко е платила НЗОК за лечението ни – новият модул идва през октомври

Само за месец гражданите са подали 1760 сигнала за възможни нарушения през приложението, а НЗОК е започнала 560 проверки

Всеки пациент ще може да вижда колко средства е платила Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неговото лечение. Новата възможност ще бъде част от модул „Финансов профил“ в мобилното приложение еЗдраве, чието пускане е планирано за октомври 2026 г.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация надгражда приложението като инструмент не само за достъп до здравна информация, но и за по-голяма прозрачност при разходването на публични средства.

Новият модул ще предоставя подробна информация за разходите, отчетени към НЗОК за извършените медицински дейности на конкретния пациент.

1760 сигнала за нарушения само за месец

Междувременно гражданите все по-активно използват възможността сами да сигнализират при съмнения за неправомерно отчетена медицинска дейност.

Само за един месец през еЗдраве са подадени 1760 сигнала за нарушения. Функционалността беше въведена на 1 август 2026 г. от „Информационно обслужване“.

По сигналите контролните органи на НЗОК са образували 560 проверки, които се обработват.

Най-много сигнали са свързани с прегледи, резултати от направления и хоспитализации в лечебни заведения в София, Варна, Пловдив и Бургас.

Видите преглед, който не сте правили? Сигналът се подава директно от телефона

Чрез модула „Публичен контрол“ всеки потребител може да провери отчетената на негово име медицинска дейност.

В профила се визуализира информация за вида и номера на дейността, лекаря, датата, основната и придружаващите диагнози и други данни.

Ако човек не разпознава даден преглед, хоспитализация или друга отчетена дейност, може да подаде сигнал директно през приложението.

След въвеждане на телефон и имейл за контакт сигналът се потвърждава, регистрира се автоматично и се насочва към съответния контролен орган – РЗИ, РЗОК или Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Резултатите от проверката впоследствие се изпращат електронно на потребителя.

450 000 активни потребители на еЗдраве

Интересът към мобилното приложение продължава да расте. Активните му потребители вече са 450 000, а към тях са свързани още 250 000 профила.

Всеки ден системата регистрира средно по 1100 нови потребители.

От министерството посочват, че целта е държавните дигитални платформи не просто да предоставят административни услуги, а да дават на гражданите възможност да проверяват как се използват публичните средства за тях.

Още един нов модул през октомври

Освен „Финансов профил“, през октомври 2026 г. се планира пускането и на дентален модул в еЗдраве.

Така приложението ще предоставя все повече информация на едно място, а пациентите ще могат не само да следят собственото си здравно досие, но и да проверяват какви медицински дейности са отчетени на тяхно име и колко е платила НЗОК за тях.