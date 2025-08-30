еЗдраве обикаля пазари и фестивали през септември

еЗдраве продължава обиколката си по пазари и фестивали, като само през първата седмица на месец септември, мобилните екипи ще бъдат в над 25 градове и села в цялата страна.

От Лясковец, Карнобат и Бобошево до Чепеларе, Гулянци и Червен бряг, през пенсионерски клубове и библиотеки, до Station Street Festival в Пловдив.

Следващата седмица във Видин всеки желаещ да сдвои здравното досие с мобилния си телефон ще може да се възползва и от безплатен преглед на дигитална здравна станция, част от инициативата „5 минути за здраве“, която цели да повиши осведомеността за рака на белия дроб. Вижте повече тук.

Присъствието на екипите на РЗИ на оживени и в малки населени места дава възможност на все повече хора да се възползват от приложението. През м. август над 12 000 българи достъпиха електронните си здравни досиета.

Напомняме, че в еЗдраве вече е наличен и новият модул „Здравна библиотека“, в който публикуваме достоверна и полезна информация по различни здравни теми.

рафика на мобилните екипи на РЗИ за следващата седмица, ще намерите тук:

Facebook

Twitter



Shares