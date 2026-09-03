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Европа търси млади фермери: България участва в ключова земеделска конференция в Хърватия

Недялко Тенев

Само около 12% от земеделските стопани в ЕС са под 40 години, а средната им възраст вече достига 57 години

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров участва в Министерска конференция на високо равнище, посветена на обновяването на поколенията в селските райони. Форумът се провежда от 2 до 4 септември в Осиек, Хърватия.

В конференцията участват министри и заместник-министри на земеделието от България, Хърватия, Словения, Република Северна Македония, Чехия, Литва, Полша, Кипър, Австрия, Естония, Босна и Херцеговина и Косово, както и представители на европейски и регионални институции и организации.

Сред участниците е и генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) Чу Дуню. България е представена и от посланика ни в Хърватия Ива Крулева.

Средната възраст на фермерите в ЕС е 57 години

Една от основните теми на форума е сериозното демографско предизвикателство пред европейското земеделие.

По време на дискусиите беше посочено, че средната възраст на земеделските стопани в Европейския съюз е 57 години, докато фермерите под 40-годишна възраст представляват едва около 12%.

Затова участниците обсъждат как младите хора да бъдат привлечени и задържани в селските райони и как да бъдат създадени по-добри условия за появата на ново поколение земеделски стопани.

Обновяването на поколенията се разглежда и като важна предпоставка за навлизането на нови технологии, цифровизацията и прилагането на иновативни и устойчиви практики, които да повишат конкурентоспособността на европейското земеделие.

Как Европа може да задържи младите хора в селските райони?

Особено внимание е отделено на сътрудничеството между местните, регионалните и централните власти. Обсъждат се възможностите на Общата селскостопанска политика и националните програми за подпомагане на младите фермери.

Акцент е поставен и върху необходимостта мерките да отчитат различията между отделните държави – от демографската ситуация и структурата на стопанствата до конкретните препятствия, пред които са изправени младите хора, решили да се занимават със земеделие.

Проф. Палигоров разговаря с хърватския земеделски министър

В рамките на форума проф. Иван Палигоров се срещна с Давид Влайчич, заместник министър-председател и министър на земеделието, горите и рибарството на Хърватия, както и с други свои колеги.

Участниците се обединиха около позицията, че обновяването на поколенията не трябва да се разглежда единствено като политика за подкрепа на младите земеделски стопани, а като част от по-мащабна стратегия за бъдещето на селските райони.

Като част от програмата в Хърватия предстои да бъде открито и 71-вото Световно първенство по оран.

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