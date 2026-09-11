Илияна Йотова награди посланика на Либия с орден „Мадарски конник“

Държавният глава отличи Абу Бакр Салех за заслугите му за развитието на отношенията между България и Либия

Президентът Илияна Йотова удостои посланика на Държавата Либия в България Абу Бакр Салех с орден „Мадарски конник“ втора степен. Отличието му беше връчено за особено големите му заслуги за развитието на двустранните отношения.

Церемонията се състоя в Гербовата зала на президентската институция.

„Светът стана много опасен и разколебан, а залогът за мир, успех и приключване на конфликтите са диалогът и дипломати като Вас, които вярват в добрите отношения между страните и развиват връзките между народите“, заяви Йотова.

Йотова: Либия се нуждае от подкрепа

Държавният глава открои усилията на посланик Салех за поддържането и развитието на приятелските отношения между България и Либия в труден период за страната и региона.

Йотова подчерта значението на международните организации и различните формати за диалог, които позволяват на държавите да обменят позиции, да търсят решения на конфликтите и да оказват необходимата помощ.

По думите ѝ Либия се нуждае от подкрепа, а дипломацията остава ключов инструмент за преодоляване на международните кризи.

България и Либия искат по-активни икономически отношения

Президентът постави акцент и върху необходимостта от активизиране на икономическия диалог и реализиране на съвместни проекти между България и Либия.

Тя припомни, че повече от шест десетилетия двете държави поддържат отношения на приятелство, взаимно разбирателство и сътрудничество.

Йотова изрази надежда следващият либийски посланик в София да продължи работата за укрепване на дипломатическите отношения и успешното взаимодействие с българските институции и местната власт.

Хиляди българи са работили в Либия

Държавният глава припомни и значителния принос на хилядите български специалисти, работили през годините в Либия.

В същото време хиляди либийски граждани са получили образованието си в български университети.

„Хиляди либийски студенти завършиха първокласни български университети и са едни от най-добрите посланици на България във Вашата държава, защото немалка част от тях се завърнаха и работят в Либия“, заяви Йотова.

Абу Бакр Салех: Благодаря за приятелството и добрината

Посланик Абу Бакр Салех благодари за високото държавно отличие и отчете положителното развитие на политическите, икономическите и културните отношения между България и Либия по време на своя мандат.

„Благодаря за приятелството и добрината, с които бях посрещнат в тази прекрасна страна. Пожелавам на България да бъде просперираща“, заяви дипломатът.