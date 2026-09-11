Иван Василев: България има потенциал да бъде лидер в космическите технологии

Министърът на иновациите посочи EnduroSat като пример за българска високотехнологична компания със световен успех и обяви, че се работи активно по центъра за космически технологии в Доброславци

България има потенциал да бъде лидер в технологичните промени, които се случват по света, а развитието на космическата компания EnduroSat е доказателство за това. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на събитие в София, посветено на развитието и перспективите пред космическата индустрия.

Форумът беше организиран от производителя на сателити EnduroSat и събра десетки основатели, директори и технически ръководители на водещи компании от космическия сектор от различни държави.

Целта е икономика, базирана на високите технологии

Василев посочи, че сред основните приоритети на правителството е до 2030 г. България да се превърне в едно от най-добрите места за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност.

„Целта е да трансформираме икономиката към високотехнологични индустрии. Подкрепяме българските иновативни компании, които се развиват в тези ключови сектори“, заяви министърът.

По думите му България има богата история в космическата индустрия, а днес компании като EnduroSat показват възможностите на страната да развива конкурентен технологичен бизнес.

EnduroSat и Arianespace подписаха меморандум

Министърът открои и подписания в Елисейския дворец меморандум между EnduroSat и френската Arianespace в рамките на Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж.

„Това е огромен успех и показва, че България разполага с таланта и екосистемата, необходими за създаването на водещи компании“, коментира Василев.

Център за космически технологии в Доброславци

Правителството работи активно и по приоритетния проект за създаване на център за космически технологии в Доброславци.

Проектът предвижда изграждането на високотехнологична индустриална зона, насочена към космическите технологии и научноизследователската и развойната дейност.

Амбицията е чрез нея да бъдат привлечени нови инвестиции, да се стимулират технологичният трансфер и иновациите и да бъдат създадени висококвалифицирани работни места.

EnduroSat показа ново поколение сателити

По време на събитието основателят на EnduroSat Райчо Райчев представи част от ключовите проекти на компанията и визията ѝ за ускорено развитие на космическите мисии.

Компанията показа и следващо поколение сателити с тегло до един тон. По представената информация EnduroSat вече има над 100 сателита в орбита.

На събитието присъстваха още министърът на образованието проф. Георги Вълчев, кметът на София Васил Терзиев, представители на дипломатическия корпус и бизнеса.